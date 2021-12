Aislinn Derbez parle de sa romance avec Jonathan Kubben

Il y a quelques jours, le célèbre actrice mexicaine Aislinn Derbez a révélé pourquoi elle était tombée amoureuse du photographe et influenceur Jonathan Kubben, ceci après avoir confirmé leur relation amoureuse.

Aislinn Derbez a officialisé à travers des photographies sur son compte Instagram officiel que son temps sans partenaire était terminé, il était donc temps de commencer publiquement une relation amoureuse avec Jonathan Kubben.

La protagoniste du film a révélé à travers ses histoires insta quelle était la raison pour laquelle elle était tombée amoureuse du producteur de la série télévisée : ses cheveux.

De manière sarcastique, l’actrice a réagi à sa grande « crinière » sans se peigner les cheveux, qui étaient dans un état trop désordonné.

Ce sont ses cheveux qui m’ont conquis », accompagnée d’un emoji frustré.

Dotée d’un grand sens de l’humour, la comédienne a fait réagir ses 11,8 millions de followers sur le célèbre réseau social de la caméra avec une grande joie à la blague du nouveau couple.

Il fallait s’attendre à ce qu’elle continue avec le grand humour de toute la famille « , » J’aime que tu n’aies pas perdu ton rire et ton sens de l’humour « , » Quelle joie que maintenant tu recommences une relation et que les blagues soient ne manque pas « , » Un divorce et rien n’a changé et c’est incroyable, quel grand être humain tu es « , » Si tu as des cheveux comme un lion « .

Comme vous vous en souvenez peut-être, Aislinn a découvert la romance le 1er décembre dans une interview, où elle a avoué qu’ils se fréquentaient depuis neuf mois.

Cependant, c’est jusqu’à ce point qu’ils ont décidé de le faire connaître publiquement car ils se sentent tous les deux prêts à le faire.

Nous allons déjà avoir neuf mois parce que c’était comme tout de suite. Ce fut une histoire très intéressante, pleine de croissance. Il a les pièces dont j’ai besoin », a déclaré le protagoniste de La casa de las flores.

A noter que les photographies sur Instagram ont été le moyen de communication avec ses fans et la presse.

De plus, Jonathan lui-même est aussi celui qui a annoncé via son compte Instagram qu’il entretient une relation avec Aislinn Derbez avec un tendre message et une photo sur laquelle ils montrent l’amour qu’ils ont l’un pour l’autre.

Ce n’est pas ce que vous pensez. Pas même ce que nous croyons. On ne sait pas si ça sort d’un conte de fées ou si on est dans une parenthèse de nos vies. ⠀ Tout ce que je sais, c’est que je suis immensément heureux quand on est ensemble comme ça «

La fille d’Eugenio Derbez avait soutenu à plusieurs reprises qu’elle préférait ne pas révéler si elle avait un nouveau petit ami après son divorce avec Mauricio Ochmann, car elle pensait que les gens la critiqueraient pour ses décisions, ainsi que de devoir maintenir divers détails de sa vie. en privé pour éviter les mauvais commentaires.