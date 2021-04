Aislinn Derbez rejoint la campagne contre les abus sexuels avec un message fort

Avec l’image de sa fille Kailani, un produit de sa relation avec Mauricio Ochmann, l’actrice a exprimé son inquiétude face à ce type d’abus chez les nourrissons et a écrit:

«Saviez-vous que 6 filles sur 10 et 4 garçons sur 10 sont victimes d’abus sexuels? Et saviez-vous que la plupart de ces cas auraient pu être évités? Si je pouvais choisir un souhait, ce serait qu’aucun enfant dans ce monde ne souffre, je suis sûr que beaucoup ici souhaiteraient la même chose. Malheureusement, nous n’avons pas ce pouvoir », a-t-il écrit.

Puis la fille d’Eugenio Derbez a invité les gens à se joindre à son combat. «Mais il y a un pouvoir dont nous disposons pour élever notre voix pour tous ces enfants qui souffrent d’abus sexuels ou qui risquent d’en subir. Nous avons deux options, être de simples spectateurs ou agir pour faire la différence. En ce mois de l’enfant, je vous invite à rejoindre cette initiative de @judithamon centrocrecemx et @ mama.con.ciencia pour sensibiliser, sensibiliser et informer le plus de personnes possible. Protégeons nos enfants et changeons les statistiques », a-t-il ajouté.