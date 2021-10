Aislinn Derbez se moque de son père Eugenio Derbez et de sa décoration d’Halloween – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

A travers son compte officiel sur Instagram Aislinn Derbez s’est moquée de son père Eugenio Derbez et de sa décoration d’Halloween.

Et c’est que selon l’actrice de 35 ans, Aislinn Derbez, les prétendues décorations de son père sont quelque chose qui « en vaut la peine ».

Dans ses histoires sur la plateforme, Aislinn Derbez a partagé une vidéo montrant la décoration d’Halloween de la maison d’Eugenio Derbez.

Selon le célèbre, ces décorations festives « effrayantes » se trouvent à l’entrée de la maison de son père.

« Je viens chez mon père et il a une décoration d’Halloween qui mérite d’être félicitée. »

Pourtant, la vidéo du célèbre plus qu’appréciant la décoration de la maison vise à exposer les figures décoratives de la maison de l’acteur.

Et c’est que la décoration se compose de deux têtes et de deux citrouilles en céramique peintes de différentes couleurs pleines de paillettes et de banderoles.

Alors quand l’actrice les a vus, elle n’a pas hésité à partager une vidéo dans laquelle elle souligne ironiquement à quel point les décors sont glaçants.

« Bone c’est comme ça que je l’ai vu et c’était comme wow ! ‘effrayant’, comme si ça faisait peur; si vous le voyez, c’est du genre : oui je sens Halloween très présent dans ce lieu ».

De même, la célèbre qui rendait visite à son père accompagnée de sa fille Kailani, a demandé à la plus jeune si elle aimait ces décorations.

La fillette de trois ans, fruit de la relation entre Aislinn Derbez et Mauricio Ochmann, a répondu qu’ils lui plaisaient.

Mais lorsque la célèbre femme a demandé à sa fille s’ils lui faisaient peur, elle a répondu honnêtement par un « non » rapide.

Enfin, Aislinn Derbez a terminé sa vidéo en étant d’accord avec l’opinion de sa fille et en riant de sa réponse.