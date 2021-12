Aitana Bonmati renouvelle avec Barcelona Femeni jusqu’en 2025

Barcelona Femeni a confirmé vendredi qu’Aitana Bonmati avait signé une prolongation de contrat au Camp Nou qui court jusqu’en 2025.

La milieu de terrain de 23 ans était dans la dernière année de son contrat existant, mais a signé un nouveau contrat qui la maintiendra au club pendant trois saisons supplémentaires.

Bonmati est au Barça depuis l’âge de 13 ans et a déjà disputé 175 apparitions dans toutes les compétitions pour les Catalans, marquant 57 buts.

Voici ce qu’elle pense de son nouveau contrat :

« Je suis très heureux. Je suis très fier de rester dans ce grand club qui me tient tant à cœur pendant encore trois ans. Cela fait déjà dix ans, maintenant encore trois. J’ai décidé de rester là où je me sens le plus heureux

« Le Barça m’a tout donné tant sur le plan sportif que personnel. C’est une manière de vivre.

« Nous traversons une période incroyable et phénoménale. Mon souhait pour la nouvelle année, ce sont les titres, pour continuer ce que nous avons fait ».

Origine | FC Barcelona