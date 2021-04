Aitana, C. Tangana ou David Bisbal, lauréats de certains prix Odeón distribués

MADRID, 10 mars (EUROPA PRESS) –

Aitana, C. Tangana, Ana Mena, David Bisbal, Dua Lipa, Leiva, Maria Jimenez, Pablo Alboran, Maria Jose Llergo ou Vieux Morla, ont été parmi les artistes reconnus dans une cérémonie de remise des Prix Odeon largement diffusée et que cette année s’est déroulée à travers les réseaux sociaux.

Le mouvement dans les réseaux (Twitter, Instagram et Facebook des Odeon Awards) a commencé à midi ce mercredi 10 mars avec l’annonce de la Prix ​​du meilleur clip vidéo, décerné à Ana Mena et Rocco Hunt pour ‘A un paso de la luna’.

Avant de poursuivre la livraison, les prix ont rendu un petit hommage à tous ces artistes et professionnels de la musique décédés l’année dernière. Après ça, David Bisbal a reçu l’Odéon du meilleur album dans la catégorie pop, pour son dernier travail «En tus planes».

Les Odeon Awards ont élargi les catégories par rapport à la première édition, accueillant différents genres musicaux. Le prochain des prix annoncés est allé à «Posible» de Bunbury, cette fois comme meilleur album de rock.

Ils ont complété les prix du meilleur album, dans les catégories urbain, flamenco et alternatif, le rappeur espagnol Kidd Keo pour ‘Retour à Rockport’, Israel Fernández & Diego del Morao, pour ‘Amour’, et le groupe catalan Txarango avec ‘De vent i ales’, respectivement.

Ensuite, Dua Lipa a reçu le International Odeon Artist Award. Concernant les artistes révélation de l’année, dans les différentes catégories: l’artiste Urban Revelation Odeon RVFV, nom de scène de Rafael Ruíz; Marlon a reçu le prix Odeón Revelation Rock Artist et dans la catégorie flamenco, le prix a été pour le Cordoue María José Llergo.

La la love you a été choisie comme artiste révélation de la musique alternative et, avec des résultats similaires dans le domaine de la pop, Nil moliner (Artiste Pop Relief). Le meilleur projet COVID a été pour Restez homas et les chansons créées à partir de la terrasse de l’appartement qu’ils partagent dans le quartier Eixample de Barcelone.

Les Odeón Awards ont également récompensé le choix du public, avec sa consommation de musique sur les plateformes numériques et l’achat de formats physiques. Ainsi, dans cette catégorie, les prix de la meilleure chanson urbaine (Chema Rivas, ‘Mille tequilas’) et meilleure chanson pop (Aitana avec Cali et Dandee pour ‘+’).

Le chanteur portoricain de trap et de reggaeton Mauvais lapin Il a dirigé le Top 100 des albums espagnols en 2020. Les millions d’auditeurs en streaming de ses chansons ont servi à réaliser la statuette de l’artiste latin Odeón.

La liste des gagnants est complétée par les catégories qui reconnaissent le meilleur artiste dans chaque genre. La chanteuse Maria Toledo a été chargé de découvrir le meilleur artiste flamenco, un prix qui est tombé entre les mains de Maria Jimenez.

Vieux Morla et Leiva Ils ont respectivement remporté les prix du meilleur artiste alternatif et rock. En plus, Pablo Alboran, a obtenu l’Odéon Pop Artist Award et C. Tangana L’artiste Odeon Urbano a été prise.