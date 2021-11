Aitana, MTV Europe Music Award (EMA) du « meilleur artiste espagnol »

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) –

La chanteuse Aitana a obtenu l’Europe Music Award dans la catégorie « meilleur artiste espagnol », s’imposant à d’autres musiciens finalistes comme C Tangana, Pablo Alboran, Ana Mena et Collectif Da Silva.

« Merci à tous un milliard pour ce prix. Je ne pourrais pas être plus heureux. Hâte de rentrer à la maison pour le mettre au frais« , a écrit la chanteuse sur ses réseaux sociaux, puisqu’elle n’a pas été présente au gala organisé à Budapest pour pouvoir récupérer ce prix.

« Merci pour tout, pour ces semaines de folie précieuse (vraiment ces dernières années) et Ce prix que je n’aurais jamais pensé obtenir Tout cela est par et pour vous« , a souligné Aitana.

Pendant la nuit Ed Sheeran a été couronné vainqueur grâce aux prix du « Meilleur artiste » et de la « Meilleure chanson » pour « Bad Habits ». Pour sa part, Lil Nas X a reçu le prix de la « Meilleure vidéo » pour « MONTERO » (Appelez-moi par votre nom), et bts il a remporté le plus grand nombre de distinctions, notamment « Meilleur artiste pop », « Meilleur K-Pop », « Meilleur groupe » et « Meilleurs fans ».

Pour la première fois le groupe Maneskin a remporté un prix EMA avec la distinction de « Meilleur artiste rock », tandis que le présentateur de la soirée, l’artiste Saweetie, a obtenu le titre de ‘Meilleur artiste révélation’.

En outre, Nicki Minaj a été élu « Meilleur artiste hip-hop » et Olivia Rodrigo comme « Meilleure poussée », tandis que Maluma a été récompensé comme « Meilleur artiste latin » et YUNGBLUD comme « Meilleur artiste alternatif ».

Le prix de la « Meilleure collaboration » est allé aux mains de Doja Cat ft. SZA pour ‘Kiss Me More’ et David Guetta a relevé celui du ‘Meilleur artiste électronique’. Finalement, Billie Eilish a été récompensé par la « Meilleure vidéo avec un message positif ».