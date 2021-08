Aitken a subi une fracture de la clavicule, une vertèbre fracturée

in

Le pilote de réserve Williams, Jack Aitken, a subi une fracture de la clavicule et une vertèbre fracturée lors d’un accident à grande vitesse au début des 24 Heures de Spa.

Participant aux 24 Heures de Spa pour Emil Frey Lamborghini, Aitken a été impliqué dans un accident de quatre voitures au sommet du Raidillon, l’un des points les plus rapides du circuit.

Le Britannique et le pilote Ferrari Davide Rigon ont été transférés à l’hôpital avec les organisateurs de la course affirmant qu’ils n’avaient pas subi de “blessures mettant leur vie en danger”.

Alors qu’Iron Lynx a annoncé samedi soir que Rigon était sorti de l’hôpital, l’Italien portant une attelle dorsale, Aitken est resté à l’hôpital pendant la nuit.

Merci pour tous vos messages sur @daviderigon. Il est sorti de l’hôpital – voyez par vous-même ! 🙌🏼@FerrariRaces #IronLynx #FeelTheLynx #Ferrari #spa24h pic.twitter.com/tLawzdResf – Iron Lynx (@IronLynx_) 31 juillet 2021

Le site officiel des 24 Heures de Spa a publié dimanche matin une mise à jour sur l’état du Britannique, révélant qu’il avait subi une fracture de la clavicule, une vertèbre fracturée, qui est stable, ainsi qu’une petite contusion pulmonaire.

Aitken dit qu’il a été “assez chanceux” de s’être échappé sans blessures plus graves.

Le joueur de 25 ans a déclaré : « Tout d’abord, merci à tous ceux qui m’ont soutenu au cours des dernières heures, des commissaires, du personnel médical au bord de la piste et à l’hôpital, ma merveilleuse équipe, mes collègues pilotes et vous tous envoyant messages.

«Tout bien considéré, je me sens bien et assez chanceux.

« Je suis également désolé pour mes coéquipiers que nous n’avons pas pu concourir, et pour les autres voitures impliquées.

« L’objectif est maintenant de retourner au Royaume-Uni et de commencer à récupérer le mieux possible et de revenir bientôt dans la voiture. Je suis sûr qu’avec les gens autour de moi, je m’en sortirai très bien !

Les deux autres pilotes impliqués, Kevin Estre et Franck Perera, ont été autorisés au centre médical de la piste.

Expliquant comment il a vu l’accident se dérouler, le pilote d’usine Porsche Estre a déclaré à Motorsport.com : “Soudain, j’ai vu beaucoup de fumée et beaucoup de débris devant moi au-dessus de la crête.

« Quand j’ai freiné, je ne savais pas vraiment où aller, parce que je ne pouvais pas vraiment voir s’il y avait une voiture arrêtée ou quoi que ce soit. Je viens de voir des débris et de la fumée.

«Je suis resté sur ma ligne, mais ensuite, apparemment, j’ai heurté la Lamborghini de Jack Aitken sur le côté droit.

«Ce fut un assez gros coup, qui m’a fait pivoter et m’a amené dans la barrière. Donc je pense que c’est comme ça que ça s’est passé. Comme je l’ai dit, je ne pouvais pas vraiment voir.

Aitken, qui a fait ses débuts en Formule 1 avec Williams la saison dernière lorsqu’il a remplacé George Russell au GP de Sakhir, conjugue un programme de voitures de sport dans la série GT World Challenge avec ses engagements en Formule 2 avec HWA Racelab.

Il reste le pilote de réserve officiel de Williams.

“Nous adressons nos meilleurs vœux à notre pilote de réserve Jack Aitken à la suite d’un accident aux 24 Heures de Spa”, a déclaré Williams dans un communiqué samedi soir.

« Jack a été transporté à l’hôpital pour une évaluation plus approfondie et heureusement sans aucune blessure mettant sa vie en danger. Tout le monde dans l’équipe lui souhaite un prompt rétablissement.