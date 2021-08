Aitken parmi quatre pilotes blessés dans un énorme accident de Spa GT · .

in

Le pilote de réserve de Williams, Jack Aitken, a été blessé hier dans un grave accident impliquant quatre voitures à Raidillon lors de la course d’endurance des 24 Heures de Spa.

Aitken, qui a piloté le Grand Prix de Sakhir pour Williams la saison dernière, conduisait une Lamborghini Huracan GT3 pour Emil Frey Racing. Il a été impliqué dans la collision avec son coéquipier Franck Perera, ainsi que Kevin Estre dans une Porsche et la Ferrari de Davide Rigon.

Tous les chauffeurs ont été conduits au centre médical sur place à Spa. Estre et Perera ont été libérés après des contrôles initiaux, tandis que Rigon et Aitken ont été emmenés dans un hôpital voisin pour des investigations plus approfondies.

L’équipe d’Aitken a confirmé ce matin qu’il avait subi “une fracture de la clavicule, une fracture des vertèbres et une très petite contusion pulmonaire”. La blessure à la vertèbre était dite « stable ».

Aitken, qui a également couru en F2 cette année, a déclaré qu’il se sentait bien après l’accident, qui s’est produit à l’un des points les plus rapides du circuit.

“Merci à tous ceux qui m’ont soutenu au cours des 16 dernières heures environ, des commissaires, du personnel médical au bord de la piste et à l’hôpital, ma merveilleuse équipe, mes collègues chauffeurs et vous tous envoyant des messages”, a déclaré Aitken.

«Tout bien considéré, je me sens bien et assez chanceux. J’ai cassé ma clavicule, et fracturé une vertèbre mais c’est stable heureusement.

« L’objectif est maintenant de retourner au Royaume-Uni et de commencer à récupérer le mieux possible, et de revenir bientôt dans la voiture. Je suis sûr qu’avec les gens autour de moi je m’en sortirai très bien ! Enfin, un merci à Lamborghini pour la construction d’un châssis sacrément solide.

“Mes pensées vont également au marshal qui a perdu la vie hier à Brands Hatch.”

Rigon, portant une orthèse vertébrale après sa sortie de l’hôpital, a déclaré qu’il ne pouvait éviter d’être pris dans un “très gros accident”.

« J’ai été touché dans le dos et j’étais passagère dans la voiture. C’était un gros problème mais je suis déjà sorti de l’hôpital.

“J’espère être bientôt de retour sur la bonne voie”, a-t-il ajouté.

L’ancien pilote de F2 Callum Ilott, qui a couru aux côtés d’Aitken dans la catégorie en 2019 et 2020 et qui devait être coéquipier avec Rigon pour les 24 Heures du Mans à la fin de ce mois, a appelé à faire le virage Raidillon. plus sûr hier.

