Aíto García Reneses revient à la « Penya »

12/05/2021 à 21:49 CET

Le Joventut de Badalona aura à nouveau Aíto García Reneses, entraîneur avec qui ils ont remporté leur dernier titre européen. Comme l’a rapporté l’Esportiu de Catalunya, le vétéran entraîneur madrilène dirigera les séances techniques d’une série de jeunes talents sélectionnés par la ‘Penya’.

Aito, dont la dernière expérience avec les bancs a eu lieu à Alba BerlinIl avait décidé de prendre un congé sabbatique pour évaluer s’il devait prendre sa retraite définitivement, mais reviendra finalement dans l’équipe vert-noir, qu’il a déjà gérée à deux reprises (entre 1983 et 1985 et entre 2003 et 2008). Dans cette troisième étape, vous travaillerez côte à côte avec celui qui était votre assistant, Carles Duran et avec le directeur sportif Jordi Marti, personnage clé pour comprendre son retour.

L’entraîneur madrilène, qui a déjà réalisé des travaux de technicité avec les Etudiants, travaillera avec de jeunes talents Zsombor Maronka, Miguel Malik Allen, Yannick Kraag, Adrià Domènech, proie Ruben et Kris Helmanis.

Dans sa vaste expérience sur les bancs, son passage au Barça se démarque, un club où il est arrivé en 1985 en tant qu’entraîneur et dans lequel il a également exercé les fonctions de directeur général. Dans son palmarès de joueur du Barça, on retrouve 9 ligues ACB, 6 coupes du roi, 2 coupes Korac et une coupe d’Europe des vainqueurs de coupe. Il a également dirigé l’équipe espagnole, où il a remporté la médaille d’argent à Pékin 2008.