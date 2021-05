Aitor Karanka sera un observateur de l’UEFA au Championnat d’Europe

21/05/2021 à 10h33 CEST

Deux Espagnols en plus de l’équipe espagnole et des dix représentants d’arbitrage, seront à l’EURO cet été. Ils le feront au sein du groupe d’observateurs de UEFA pour la grande compétition de clubs cet été.

C’est le groupe restreint d’anciens footballeurs et techniciens qui sont chargés d’analyser techniquement et tactiquement les matchs du prochain Eurocup, la grande majorité remplit déjà ces fonctions dans les compétitions continentales de clubs, le Ligue des Champions Oui Ligue Europa.

La grande nouvelle est le retour de Aitor Karanka, jusqu’à récemment technicien de la Birminghan, une situation qui l’a empêché d’agir en tant qu’observateur dans le Des champions et la Ligue Europa. Initialement Karanka sera en Londres profitant de sa résidence familiale.

L’autre représentant espagnol est le plus vétéran, Gines Melendez c’est le plus vieux. Il fait partie de ce groupe depuis son temps en tant qu’entraîneur dans les catégories inférieures de Espagne et chef de l’école nationale des formateurs de la RFEF et plus tard en tant que responsable des sports dans le Fédération d’Arménie. Il pourrait être désigné précisément pour les matches de l’équipe nationale à l’Estadio de la Cartuja à Séville.

Le talborb espagnol fait partie de ce groupe Roberto Martinez, sélectionnez belge et qui existe depuis quelques saisons. Évidemment, dans ce cas, vous ne pourrez pas développer ces fonctions lorsque vous serez avec votre sélection. Dans ce groupe de ce groupe se trouve l’ancien footballeur et maintenant entraîneur, avec de grands liens avec le football espagnol, comme le roumain. Cosmin Contra.

Le reste est composé de membres du niveau de Packie Bonner, l’ancien joueur et entraîneur anglais Phil Neville, Willi Rutensteiner ou le aussi britannique Gareth Southgate. Ils choisissent le Mvp de chaque parti et onze des Eurocup

Ces observateurs de UEFA sont en charge d’analyser techniquement toutes les réunions du Eurocup. Tant de la disposition tactique qui est mise sur le terrain de jeu que lors du choix du Mvp de chaque rencontre. En outre, et à la suite de ces rapports, la onzième des Eurocup. Les onze meilleurs joueurs sur les différentes lignes du terrain