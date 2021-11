Aitor Nieto a perdu aux points en France

l’asturien Aitor Nieto (25-7-1, 10 KO), six fois champion d’Espagne des poids welters, a perdu aux points dans la ville française de Laval contre le local Jordy Weiss (28-0, 3 KO), dix rounds. L’enjeu était un titre intermédiaire WBA.

Weiss, l’actuel prétendant officiel au titre européen des poids welters, n’a pas eu un combat confortable et l’Espagnol a dû se remettre d’une tête au deuxième tour, ce qui a empêché une vision correcte. Le combat a été rude et Nieto a fait du bon travail, ayant perdu beaucoup de poids ces dernières semaines.

Dans l’équipe espagnole, ils sont satisfaits de la performance d’Oviedo et pensent qu’il méritait la victoire. L’un des juges a été nul (95-95), et les deux autres ont donné la victoire aux Français (98-92 et 96-94).

Nieto reviendra se battre à domicile en février et est convaincu qu’il pourra tenter le titre européen dans quelques mois.