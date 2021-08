AITX Stock: 7 choses à savoir sur l’AI Penny Stock alors que les actions montent en flèche

Aujourd’hui, les actions de penny stock Solutions technologiques d’intelligence artificielle (OTCMKTS :AITX) montent en flèche. Actuellement, les actions d’AITX sont en hausse d’environ 13% au moment de la rédaction. Cependant, ce titre a culminé à un gain de 39% ce matin sur un volume important.

Source : Phonlamai Photo / Shutterstock.com

Le mouvement démesuré d’aujourd’hui des actions AITX semble être fonction d’un certain nombre de facteurs. Le sentiment de risque sur le marché s’est renforcé aujourd’hui, avec des indices plus larges nettement plus élevés. Les inquiétudes concernant la hausse des taux d’intérêt et la réduction de la Fed ont été écartées alors que les investisseurs envisagent la pandémie vers l’avenir.

De plus, les segments d’hypercroissance tels que l’intelligence artificielle (IA) et la robotique continuent d’être des points focaux pour les investisseurs de croissance. En effet, l’action AITX reste un jeu de micro-capitalisation dans cet espace. La capitalisation boursière de l’entreprise se situe toujours à seulement 157 millions de dollars après la hausse d’aujourd’hui. Cependant, les investisseurs qui cherchent à se lancer au rez-de-chaussée d’une croissance incroyable semblent être prêts à se tourner vers les actions cotées en cents aujourd’hui.

Examinons quelques points que les investisseurs voudront peut-être savoir sur cette société.

Ce qu’il faut savoir sur les actions AITX

Artificial Intelligence Technology Solutions est une entreprise axée sur les solutions d’IA et de robotique pour ses clients. De plus, la société propose des solutions logicielles frontend et backend pour ses systèmes. La division RAD de l’entreprise produit des solutions d’automatisation de flux de travail stationnaires. Ceux-ci rationalisent les processus organisationnels pour amplifier la productivité des clients. De plus, la division RAD-M d’Intelligence Artificielle fournit des services d’automatisation des flux de travail mobiles, à peu près de la même manière. Enfin, la division RAD-G de l’entreprise se concentre sur les services à distance autonomes. Il s’agit de la division logicielle à forte croissance de l’entreprise. La société a signé un accord de partenariat avec Robotique fantôme hier. En conséquence, les investisseurs semblent optimistes quant aux perspectives de croissance de ce titre spéculatif.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.