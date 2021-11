Aiwa MI-X 150 Retro Plus X : Ce haut-parleur a l’air et sonne élégant

Le haut-parleur est livré avec des boutons pour un contrôle vocal facile, comme mentionné précédemment, il a une option sans fil, et il vous offre une voix assez propre et précise.

De nos jours, beaucoup de gens sont amoureux des enceintes au look vintage, en particulier ceux qui ont grandi à la fin des années 60 et au début des années 70. Leur souvenir remonte à l’époque où Ameen Sayanni présentait son programme Binaca Geetmala sur Radio Ceylan. Même autrement, les postes de radio et les haut-parleurs de cette époque avaient des basses et une clarté fantastiques. Ce que je veux dire, c’est que du son chaud au parfum de bois, il y a quelque chose d’unique dans les enceintes d’autrefois que les gens adorent. Et, la principale raison pour laquelle les locuteurs d’autrefois font un retour est précisément pour raviver l’ancienne romance qui leur est associée; ils font également une pièce de décoration parfaite pour beaucoup aussi.

Aiwa, la marque emblématique d’électronique grand public du Japon, a sorti l’une de ces innovations : le MI-X 150 Retro Plus X. Il s’agit d’un haut-parleur Bluetooth doté d’un design unique et de fonctionnalités haut de gamme, au prix de Rs 24 990. Le MI-X 150 Retro Plus X est conçu pour être aussi beau qu’il en a l’air : il est portable, est livré avec des piles rechargeables haute puissance et peut être utilisé à la fois à la maison et à l’extérieur. Son aspect bois vintage en fait une idée de décoration parfaite, donnant à votre pièce un look rétro intemporel que beaucoup de gens recherchent.

Les responsables de la société informent que le MI-X 150 Retro Plus X reflète la meilleure philosophie d’Aiwa axée sur le son. Construit avec une technologie de pointe et des composants audio de premier ordre, le MI-X 150 Retro Plus X offre de très bonnes performances audio. Il est également équipé d’amplificateurs à haute efficacité de classe H & AB et de technologie Dual-link qui améliorent considérablement la qualité audio.

Croyez-moi, la taille de cette enceinte est phénoménale, ce qui la rend idéale à la fois pour les grandes et les petites pièces. En ce qui concerne ses fonctionnalités, vous adorerez qu’il soit construit avec des composants et une conception avancés pour vous offrir un son équilibré et hautement clarifié, même aux plus hauts niveaux. Dans la boîte, vous obtiendrez le haut-parleur Bluetooth au look rétro avec une finition en bois véritable, un câble de charge, un câble auxiliaire de 3,5 mm et une poignée. Le haut-parleur est livré avec des boutons pour un contrôle vocal facile, comme mentionné précédemment, il a une option sans fil, et il vous offre une voix assez propre et précise.

Voici un bref aperçu de certaines de ses principales caractéristiques. Il a un temps de lecture de cinq heures (volume à 100%), un temps de charge de neuf heures, le chargement se fait via DC5V/2A (Type C), la version Bluetooth est V5.0, il y a un micro intégré pour les appels téléphoniques, le mode de lecture est Bluetooth, AUX-IN ou via USB. Il a une puissance de sortie de 2 x 40W, il y a une batterie Lithium Ion 11.1V/6000mA intégrée et il y a une réponse en fréquence de 125 Hz-16KHz.

En utilisation en temps réel, vous pouvez le connecter avec votre ordinateur, smartphones ou tablettes. Croyez-moi, c’est un appareil extrêmement facile à utiliser. Allumé et connecté au téléphone mobile, vous pouvez profiter d’un son surround stéréo et d’un son équilibré cristallin avec une sortie sonore puissante. L’architecture du haut-parleur le rend excellent pour se montrer et vous adorerez la qualité audio de ce système. La basse est soigneusement équilibrée. En plus de servir de complément parfait à votre décoration intérieure, la finition en bois de cette enceinte Aiwa augmente sa durabilité. Globalement, un fantastique haut-parleur Bluetooth au look rétro.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions : 300x180x180mm

Taille du haut-parleur : 5 pouces x 1 + 2 pouces x 2

Fonction: Bluetooth, USB, AUX IN, TWS, appel téléphonique DSP, affichage de l’alimentation

Version Bluetooth : Bluetooth v5.0

Puissance de sortie (RMS) : 40W x 2

Réponse en fréquence : 125 Hz-16 KHz

Rapport signal sur bruit : > 60 dB

Puissance de charge : DC 5 V/2 A (charge de type C)

Prix ​​public estimé : Rs 24 990

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.