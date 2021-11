AIWORK, le réseau d’intelligence artificielle pour les experts humains

1 novembre 2021 11:18 UTC

La blockchain et l’intelligence artificielle (IA) sont toutes deux des technologies qui changent la donne. Ils sont destinés à transcender le monde tel que nous le connaissons grâce à leur impact massif sur les entreprises et les industries. Fonctionnant séparément, les deux peuvent apporter d’immenses avantages à la société.

Cependant, de plus en plus d’entreprises et de projets explorent comment exploiter ces technologies ensemble, combinant leurs forces en une véritable puissance technologique.

AIWORK s’est imposé comme l’une de ces entités, combinant les avantages de ces deux technologies. Leur protocole utilise un réseau de consensus unique composé de ressources informatiques d’IA couplées à une équipe d’experts humains.

Les problèmes rencontrés par la vidéo en ligne

Les vidéos en ligne sont probablement l’un des principaux moteurs de contenu sur Internet, jouant un rôle essentiel dans les opportunités de monétisation pour les créateurs de contenu du monde entier. Cependant, plusieurs facteurs affectent le contenu vidéo en ligne associé à la recherche et à la découverte sur les plateformes vidéo et sur Internet en général.

La plupart des problèmes proviennent de la qualité des métadonnées, qui sont les informations utilisées pour décrire le contenu d’une vidéo, ainsi que les titres et autres balises. Actuellement, les métadonnées sont incohérentes, incomplètes et peu fiables. Il n’est pas non plus catégorisé ou standardisé, ce qui conduit souvent à une découverte de contenu inexacte. Tout cela rend difficile pour les utilisateurs de trouver le type de contenu qu’ils recherchent dans une vidéo, ce qui réduit l’expérience utilisateur et les chances qu’ils retournent vers le créateur de contenu ou la plate-forme.

Certains des problèmes les plus importants qui peuvent influencer la recherche et la découverte sont :

Le contenu vidéo est sujet à plusieurs biais et peut être assez opaque. Les vidéos ne sont souvent pas indexées scène par scène. Le contenu vidéo n’est pas internationalisé. Le contenu vidéo n’est pas facilement consultable. Le contenu vidéo manque de métadonnées standardisées. La sécurité du contenu pour les téléspectateurs et les annonceurs n’est pas garantie. Les plateformes de vidéo en ligne sont trop centralisées, ne donnant la priorité qu’à quelques entreprises.

Comment AIWORK résout-il ce problème avec l’IA ?

L’IA fait référence à l’utilisation de machines et d’ordinateurs pour accomplir des tâches nécessitant une intelligence humaine. L’IA peut identifier des modèles, analyser différentes situations et éventuellement atteindre ou prédire un résultat particulier.

L’IA peut également utiliser l’apprentissage automatique pour tirer des enseignements de toutes les données fournies, améliorant considérablement ses capacités d’analyse et ses résultats au fil du temps. AIWORK combine la technologie blockchain et l’IA pour résoudre les problèmes qui perturbent l’espace de contenu vidéo en ligne.

AIWORK combine l’IA avec des experts humains, les deux travaillant en harmonie pour créer des métadonnées de haute qualité. AIWORK crée également sa première application décentralisée, un moteur de recherche vidéo entièrement décentralisé et maintenu par sa communauté.

La solution AIWORK

La solution d’AIWORK au problème auquel le contenu vidéo est confronté est simple. Il a créé un protocole blockchain décentralisé et open source, composé de ressources informatiques d’IA et d’experts humains, qui aident le protocole à générer des métadonnées standardisées et améliorées pour le contenu vidéo.

L’équipe d’AIWORK croit fermement qu’Internet (en particulier le contenu vidéo en ligne) a connu une centralisation importante, ce qui a entraîné la concentration du pouvoir entre les mains de quelques entreprises.

AIWORK s’efforce de décentraliser l’espace de contenu vidéo en ligne, en redonnant le contrôle aux utilisateurs grâce à l’application de la technologie blockchain, en aidant à créer les bases d’un réseau ouvert et décentralisé pour le contenu vidéo en ligne.

Déploiement de sa Solution

AIWORK déploie des algorithmes sur des nœuds spécialisés. Les fichiers multimédias sont analysés par les ressources GPU et CPU, générant des métadonnées, telles que des transcriptions, des catégories, des traductions, des classifications et des balises à code temporel. Étant donné qu’il s’agit d’un réseau ouvert, toute personne disposant des ressources de calcul à sa disposition peut rejoindre le réseau AIWORK.

AIWORK vise à décentraliser les opérations d’IA sur la blockchain, permettant aux applications décentralisées (dApps) de bénéficier de l’utilisation de son moteur de recherche vidéo.

AIWORK prévoit d’atteindre cet objectif en mettant en œuvre les mécanismes suivants :

Maximiser l’utilisation en utilisant des contrats intelligents entre toutes les parties impliquées – AIWORK incitera à un travail de meilleure qualité et ne s’appuiera que sur les fournisseurs de services les plus productifs pour effectuer le travail. Utilisant un mécanisme de compensation et de transaction pour les fournisseurs de services, le protocole récompense également les opérateurs de réseau pour les tâches qu’ils effectuent. Maintenir un enregistrement immuable pour les métadonnées et les annotations.

Fonctionnalités AIWORK

AIWORK possède plusieurs fonctionnalités qui aident son protocole à atteindre l’objectif de décentralisation de l’espace vidéo en ligne :

Cloud Computing Décentralisé – AIWORK utilise des cycles de calcul participatifs pour fournir une excellente solution pour gérer les fluctuations de la demande tout en maintenant des coûts optimaux. Cette fonctionnalité d’AIWORK réduit également son impact environnemental, car elle exploite les ressources d’ordinateurs déjà existants et sous-utilisés.

Approche combinée de la vérification – AIWORK adopte une approche qui combine IA et experts humains. Cette approche corrige les lacunes de l’IA et permet au protocole d’obtenir une vision informatique optimale de l’IA à grande échelle. La communauté de l’IA aidera également à fournir une vérification et une correction de l’IA.

Métadonnées de meilleure qualité – AIWORK génère des métadonnées normalisées et standardisées, permettant aux individus d’interroger plus efficacement et donc d’obtenir de meilleurs résultats. Cela profitera également aux plateformes de vidéo en ligne, permettant à leur contenu d’être plus facilement découvert par les utilisateurs.

ContentGraph – ContentGraph est l’indice de sécurité du contenu de marque d’AIWORK qui permet au protocole d’attribuer un score de confiance à différents attributs de sécurité du contenu, tels que la nudité, les discours de haine, le contenu pour adultes, la violence, les armes à feu, etc. À l’aide de ContentGraph, AIWORK est en mesure d’examiner et de valider les vidéos, en signalant tout contenu inapproprié. Il peut également signaler des vidéos avec des scores de confiance faibles, tandis que la détection de niveau de scène signalera des scènes spécifiques comme inappropriées.

Que réserve l’avenir?

AIWORK cible des problèmes de longue date qui persistent depuis trop longtemps dans l’espace vidéo en ligne. Il s’attaque à des problèmes tels que les métadonnées incomplètes et incohérentes, en plus de la présence d’une centralisation dans l’espace vidéo en ligne.

Dans l’ensemble, AIWORK fournit un moyen beaucoup plus rationalisé et efficace d’appliquer les avantages phénoménaux de l’IA via la blockchain, donnant finalement aux consommateurs un meilleur contrôle sur le contenu qu’ils consomment.

