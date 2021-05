AJ Allmendinger se souvient d’une journée spéciale avec le retour de Darlington ⋆ .

Près de sept ans plus tard, c’est toujours doux pour AJ Allmendinger.

Le 10 août 2014, Allmendinger a remporté sa seule victoire en NASCAR Cup Series à Watkins Glen International après une bataille passionnante avec son compatriote Marcos Ambrose.

Cette victoire est commémorée avec le schéma de peinture de retour d’Allmendinger pour la course Xfinity Series de samedi à Darlington Raceway.

Sa Chevrolet Kaulig Racing n ° 16, qui part en pole, imitera la Chevrolet JTG Daugherty Racing qu’il a remportée au Glen.

Le geste a été une surprise pour Allmendinger, qui a été profondément appréciée.

«(Le propriétaire de l’équipe) Matt (Kaulig) et Chris (Rice) m’ont demandé si je voulais faire un retour en arrière et j’ai dit: ‘Eh bien, si c’est quelque chose d’important pour l’équipe ou un sponsor que nous avons ou pour Matt personnellement, bien sûr, «», A déclaré Allmendinger lors d’une téléconférence mercredi.

«Mais pour moi, ce n’était pas si grave. Pour qu’ils me surprennent comme ça… Montrez vraiment combien ils apprécient (moi) et combien je suis important pour l’équipe, de passer par tout le travail pour parler (copropriétaires de JTG Daugherty Racing) Tad et Jodi (Geschickter) et c’est parti à travers les étapes qu’ils ont dû faire pour obtenir le OK en ce qui concerne les logos et tout – cela signifiait beaucoup.

Pour Allmendinger, la victoire de Watkins Glen a marqué la fin d’une saga de deux ans qui l’a vu perdre sa course à plein temps chez Team Penske après avoir échoué à un test de dépistage de drogue, passer 2013 entre des manèges à temps partiel en Cup, Xfinity et IndyCar, puis recommence sa carrière en Coupe à temps plein avec JTG Daugherty Racing en 2014.

À Watkins Glen 2014, une série de jaunes tardifs a préparé le terrain pour Allmendinger et Ambrose pour l’avoir dans un sprint de deux tours jusqu’à l’arrivée. En fin de compte, Allmendinger a pris le drapeau à damier pour terminer son retour.

Et maintenant, le retour en arrière de ce week-end a tout ramené.

«Lorsque vous êtes au niveau élite dans n’importe quelle forme de sport automobile, que ce soit NASCAR, IndyCar ou Formule 1, pour pouvoir le faire surtout avec une petite équipe comme nous l’avons fait avec JTG – il y avait tellement de gens dans l’équipe que c’était leur toute première victoire en Coupe », a déclaré Allmendinger à propos de ce jour-là.

L’histoire continue

«Et la façon dont les choses se sont déroulées, de devoir tout mettre en jeu contre Marcos Ambrose, que j’ai toujours pensé être l’un des meilleurs que nous ayons jamais eu en matière de course sur route – c’est toujours spécial.

«Je mentirais si je disais que je ne revenais pas et que je ne regardais pas la vidéo de temps en temps quand j’ai besoin de ce petit coup de pouce pour aller là-bas et savoir que je peux faire le travail.»

Allmendinger reconnaît qu’il existe une ambiance «familiale» similaire entre JTG Daugherty Racing alors et Kaulig Racing maintenant.

Mais il y a une différence clé avec lui-même.

En 2014, il s’est inquiété de recommencer sa carrière et de la maintenir en vie. Désormais, il n’est plus gêné par les soucis de l’avenir.

“Ce côté-ci avec Kaulig Racing – pour moi, c’est un bonus parce que je ne m’y attendais pas au départ”, a-t-il déclaré. «Matt s’amuse tellement avec ça et Chris Rice s’amuse tellement avec ça, et cela se répercute dans l’équipe de course. Ouais, le but ultime – nous sommes là pour gagner. Mais c’est un peu un sentiment plus lâche à ce sujet.

«Nous savons que nous nous soutenons mutuellement et cela en fait une atmosphère amusante, en ce sens. … Je ne regarde pas vraiment vers la saison prochaine et à quoi cela pourrait ressembler.

Avoir des voitures de course compétitives illumine encore plus ses perspectives. Allmendinger a décroché une place en séries éliminatoires avec une victoire à Las Vegas et a affiché trois autres classements parmi les cinq premiers dans les quatre courses depuis.

Darlington sera un test difficile. Allmendinger n’y a pas couru depuis 2018 et il admet que c’est l’une de ses pires pistes (finition moyenne de 26,1 en 11 départs en Coupe).

Mais sachant qu’il a du matériel de course, Allmendinger rencontre «The Lady in Black» en toute confiance.

«Nous sommes maintenant au point où j’ai l’impression que lorsque nous nous présentons sur la piste de course, nous sommes l’une des organisations à battre», a-t-il déclaré. «Cela rend les choses très agréables lorsque vous vous présentez à chaque piste de course.»

