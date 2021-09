AJ Brown des Titans révèle un message brutal qu’il a reçu après la performance de la semaine 2

Le receveur des Tennessee Titans, AJ Brown, a révélé un message direct qu’il a reçu d’un membre de sa famille après sa performance lors de la victoire 33-30 de l’équipe contre les Seahawks de Seattle dimanche.

Brown n’a pas eu le jeu le plus percutant. Il a réussi trois attrapés pour 43 verges, mais a été ciblé neuf fois. Il n’a pas réussi à marquer un touché.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

“Quelqu’un de ma famille m’a dit que je n’aurais pas attrapé COVID aujourd’hui si j’avais essayé aussi Lmao”, a tweeté Brown.

Heureusement, les Titans ont réussi à vaincre les Seahawks en prolongation. Randy Bullock a réussi le placement gagnant de 36 verges en prolongation pour donner au Tennessee sa première victoire de la saison.

LA GRANDE GRAISSE DE TOUCHER DE JULIO JONES ANNULEE ET SUMINE LE DEBAT SUR LES RESEAUX SOCIAUX

“J’ai découvert qu’ils étaient prêts à concourir, prêts à se battre et à se battre”, a déclaré l’entraîneur des Titans, Mike Vrabel, via le site Web de l’équipe. “J’étais fier d’eux … J’avais l’impression que c’était notre identité. Vous devez arrêter de parler de votre identité et d’espérer et de souhaiter une identité, vous devez sortir et jouer dessus et découvrir ce que c’est.

“Je pense que (la performance) était certainement qui nous sommes. … Ces gars sont excités, et ils devraient l’être. Tout le mérite revient aux joueurs.”

Derrick Henry était le grand facteur dans le match.

Le porteur de ballon vedette a récolté 182 verges au sol en 35 courses et trois touchés, dont un touché de 60 verges au quatrième quart pour réduire le déficit des Titans à sept points. Il marquerait à nouveau pour égaliser le match avec 29 secondes à jouer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Julio Jones a mené l’équipe en réception avec six attrapés pour 128 verges. Il aurait eu un touché mais l’un de ses attrapés a été annulé.