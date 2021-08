Le nouveau champion poids plume de Bellator, AJ McKee dit que Max Holloway est son « combat de rêve » après avoir battu Patricio Pitbull au Bellator 263 samedi.

McKee et Pitbull se sont rencontrés dans l’événement principal du Bellator 263 dans ce qui a marqué la finale du Bellator World Featherweight Grand Prix., un tournoi de 16 joueurs qui a débuté il y a près de deux ans et qui vient de se terminer. Bien que Pitbull était le champion et l’un des combattants les plus expérimentés à avoir jamais participé à Bellator, a été terminé au début du premier tour lorsque McKee l’a secoué d’un coup de pied à la tête, puis l’a maîtrisé avec une guillotine.

C’était une fin McKee incroyable et prouvé qu’il est l’un des meilleurs poids plume du MMA. Avec une fiche parfaite de 18-0 en MMA, il y a des fans et des médias qui sont maintenant prêts à placer McKee dans l’échelon supérieur de la division des 145 livres en arts martiaux mixtes., et naturellement, cela signifie que beaucoup veulent le voir combattre ce que l’UFC a de mieux à offrir avec le champion Alexander Volkanovski et l’ancien champion Max Holloway dans des superfights de promotion croisée.

S’adressant aux médias après le Bellator 263, McKee a admis que s’il pouvait choisir un combat de rêve, ce serait Holloway., afin que vous puissiez montrer que vous êtes le meilleur à 145 livres.

«Je dirais Max Holloway. C’était toujours mon combat de rêve, un super combat, quand j’étais gosse. Je l’ai vu déchirer les gens. Mais à la fin de la journée Je suis le meilleur 145 livres du monde. Je me fiche de qui c’est. Je me présenterai et le prouverai à chaque fois », a déclaré McKee.

Sans doute, ce serait une confrontation très intrigante entre le champion Bellator et l’ancien champion UFC, mais avec le président de l’UFC, Dana White, réticente à la promotion croisée avec Bellator, ce match semble être une chimère pour les fansmême si ce serait vraiment très amusant à regarder.

