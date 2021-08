AJ McKee endort Patricio Freire

in

Le combat principal de Le Bellator 263 a vu AJ McKee endormir Patricio Freire en finale du tournoi du Grand Prix de 145 livres. Ensuite, nous voyons comment le «Mercenaire» a non seulement gagné le combat mais aussi a remporté le titre mondial des poids plume de Bellator.

Avec cette victoire le natif de Californie a également augmente son record invaincu 18-0 et obtient un prix d’un million de dollars. Ce fut sans aucun doute la soirée la plus importante de sa carrière sportive. Il convient également de mentionner que McKee a remporté 13 de ses victoires et que les 5 autres étaient des victoires par décision unanime.

Les résultats complets du Bellator 263 sont ci-dessous :

AJ McKee bat Patricio Pitbull par capitulation au premier saut

Mads Burnell bat Emmanuel Sanchez par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Usman Nurmagomedov bat Manny Muro par TKO au premier tour

Islam Mamedov bat Brent Primus par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Goiti Yamauchi bat Chris Gonzalez par TKO au premier tour

Vanessa Porto bat Ilara Joanne par décision partagée (29-28, 28-29, 29-28)

Gadzhi Rabadanov bat Daniel Carey par TKO au premier tour

Khasan Magomedsharipov bat Jonathan Quiroz par KO technique au deuxième tour

Joshua Jones bat Johnny Cisneros par TKO au deuxième tour

Georgi Karakhanyan bat Kiefer Crosbie par capitulation au premier saut

Brian Moore a battu Jordan Winski par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

