AJ Odudu pourrait passer à la télévision du petit-déjeuner après un succès strict

Les fans d’AJ Odudu pourraient la voir «beaucoup plus à la télévision du petit-déjeuner» dans un proche avenir après avoir réussi à charmer la nation lors de son passage dans Strictly Come Dancing.

AJ a eu un impact énorme pendant son passage sur la piste de danse aux côtés de Kai Widdrington, se rendant jusqu’à la grande finale.

Les fans ont donc été éviscérés lorsqu’elle a été forcée de se retirer du dernier programme de la série après s’être déchirée un ligament à la cheville droite.

Cela signifiait qu’elle n’était pas en mesure de terminer la compétition et a confirmé hier qu’elle n’allait plus participer à la tournée Strictly live.

Cependant, dans la perspective de 2022, il semble probable qu’elle soit un incontournable sur nos écrans, selon le directeur d’Apostrophe Talent, Pablo O’Hana.

Il s’attend à ce qu’AJ prenne d’autres postes de présentation et pense qu’elle conviendrait parfaitement à la télévision du petit-déjeuner.

O’Hana nous a dit: « Auparavant, AJ a fait beaucoup de présentations pour des émissions de soutien et des émissions dérivées comme Big Brother’s Bit on the Side, The Voice Kids et GBBO: Extra Slice mais je suis convaincu que nous la verrons marcher à l’avant maintenant.

«À long terme, je pense que nous la verrons beaucoup plus à la télévision du petit-déjeuner. Elle a le bon type de charisme, d’énergie et de caractère que les téléspectateurs ont hâte de voir sur leur téléviseur dès le matin.

AJ a récemment agi en tant que présentatrice suppléante sur Morning Live, où ses débuts ont été un énorme succès auprès de ceux qui regardent.

AJ et Mo ont présenté une reprise du Big Breakfast l’année dernière (Photo: PA)

Elle a également prouvé qu’elle savait comment conquérir une foule matinale en organisant une reprise unique du Big Breakfast avec Mo Gilligan dans le cadre de la série Black To Front de Channel 4.

Ainsi, O’Hana pense que ce ne serait pas une surprise de la voir occuper un poste similaire ailleurs cette année.

Il a poursuivi: “ Elle a déjà rempli Morning Live après que Gethin Jones a attrapé Covid et a subi une tempête, donc je ne serais pas du tout surpris si elle finissait par devenir un élément plus permanent là-bas.

AJ a été vidé lorsqu’elle a dû abandonner la finale (Photo: BBC)

« Ou quelque part similaire – je pense qu’elle serait également un excellent ajout à GMB. »

Actuellement, Susanna Reid présente GMB aux côtés de divers cadeaux de secours du lundi au jeudi, avec Ben Shephard et Kate Garraway intervenant vendredi.

Mais l’émission a accueilli une multitude de présentateurs invités, tels qu’Ed Balls, Richard Bacon et Robert Rinder, ainsi qu’un large éventail de contributeurs réguliers.

Il y aura donc certainement de la place pour que la star s’intègre à la folie de la télévision du matin.

O’Hana pense également qu’elle pourrait être un grand cri pour I’m A Celebrity de cette année, et ne pense pas que les fans peuvent exclure un retour sur la piste de danse.

Il a ajouté: « Elle est également une incontournable pour Je suis une célébrité, donc je garderais également un œil sur ce front.

«Je ne pense pas que nous devrions exclure un retour à Strictly – je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas terminer ce qu’elle a commencé dans un proche avenir! Je sais qu’elle serait bien préparée pour ça.

Bien sûr, seul le temps nous dira ce que AJ décidera de faire ensuite, mais nous avons hâte de la revoir très bientôt à l’écran.

