UNE

La petite amie de J Pritchard a révélé qu’elle avait demandé à la star de Strictly Come Dancing s’il l’aimait toujours après son horrible accident de boule de feu.

S’exprimant pour la première fois depuis l’épreuve terrifiante, Mme Quinnen a révélé que l’accident s’était produit alors que le couple filmait une «vidéo de lifehack».

Mme Quinnen a déclaré que ses cheveux avaient pris feu et que des flammes se propageaient sur son corps.

Elle a dit que l’incident l’avait laissée sous le choc alors qu’elle tombait au sol et se retournait pour essayer d’éteindre le feu.

LIRE LA SUITE

Elle a ajouté que la première chose qu’elle avait dite à AJ était: «Mon visage va-t-il aller? Vas-tu encore m’aimer? »

Le frère de M. Pritchard et star de Love Island, Curtis, qui vit avec le couple, les a conduits à l’hôpital d’Ealing après que 999 opérateurs aient déclaré que les ambulanciers pouvaient prendre du temps pour rejoindre leur appartement.

«AJ me réconfortait – je ne pouvais pas parler car j’étais tellement choquée», a-t-elle déclaré au Sun. «Je tremblais et je n’arrêtais pas de lui demander s’il m’aimerait toujours.

Elle a ajouté que son visage était «brûlant» et qu’elle avait des cloques remplies d’eau sur sa poitrine, son cou et son visage.

Mme Quinnen a été admise aux soins intensifs avant d’être transférée à l’unité spécialisée des brûlés de l’hôpital de Chelsea et de Westminster le 20 janvier.

Pendant son séjour à l’hôpital, Mme Quinnen a déclaré qu’elle était «catégorique» que M. Pritchard ne la voyait pas car il était gêné par son apparence.

La danseuse a passé cinq jours à l’hôpital avant d’être sortie et a admis qu’elle était «nerveuse» de voir son petit ami.

Malgré ses nerfs, Mme Quinnen a déclaré qu’elle se sentait mieux une fois qu’ils se voyaient.

Elle a déclaré que M. Pritchard avait aidé à nettoyer ses blessures et à changer ses bandages, ajoutant que l’incident avait rapproché le couple.

«Il me rassure constamment et me dit que nous sommes ensemble pour toujours – il m’a accueilli à la maison avec des ballons», a-t-elle déclaré au journal.

«Je ne peux pas le remercier assez. Il a été incroyable. Il m’aide à m’hydrater tous les jours, il lave mes coussinets en silicone, utilisés pour réduire les cicatrices. Je suis si reconnaissant. »

Mme Quinnen et M. Pritchard se fréquentent depuis mai 2018 après l’avoir rencontré alors qu’il travaillait comme danseur lors de sa tournée.