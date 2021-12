AJ Pritchard « avait des démons » après l’incendie de sa petite amie Abbie Quinnen

Abbie a été soutenue par son petit ami fidèle AJ depuis l’horrible incident (Photo: Rex)

AJ Pritchard a bénéficié de conseils professionnels pour vaincre ses propres «démons» à la suite de l’accident d’incendie anormal de sa petite amie Abbie Quinnen.

Abbie, 24 ans, a subi des brûlures au troisième degré après avoir été engloutie par les flammes lors d’un accident en janvier. Elle avait filmé une vidéo Instagram impliquant une bouteille de vin et une corde enflammée lorsque le hack de la vie a terriblement mal tourné.

L’ancien pro AJ de Strictly Come Dancing, 27 ans, a soutenu Abbie tout au long de son rétablissement, mais l’ampleur de l’accident et ses blessures ont fini par lui faire des ravages.

Se souvenant d’un moment particulièrement déchirant, Abbie a déclaré au Daily Mail: « Il hurlait vraiment. Une sorte de hurlement. Je ne l’avais jamais vu comme ça.

«Il avait été si fort avec moi mais il ne s’en sortait pas du tout. Il ne pouvait pas ignorer ce qu’il avait vu. Il avait ses propres démons et avait aussi besoin d’aide. Il avait besoin de voir un thérapeute pour en parler et, finalement, il a accepté.

Abbie a expliqué à quel point AJ, qu’elle a décrit comme « très TOC », a pris son rétablissement et s’est assuré de disposer ses 27 comprimés chaque jour, de régler des minuteries pour se réveiller toutes les deux heures la nuit pour nettoyer ses plaies et assister aux rendez-vous chez le médecin. avec elle.

Le couple filmait le hack de vie ensemble dans leur appartement de Londres plus tôt cette année lorsque l’incendie s’est déclaré. Le frère d’AJ, l’ancienne star de Love Island, Curtis Pritchard, était heureusement également dans leur appartement à l’époque et a couru pour aider AJ à éteindre les flammes.

Abbie, une danseuse professionnelle, se souvient : « Je pense que mon corps a été en état de choc. J’ai juste ressenti un peu de chaleur.

«Je ne savais pas si j’aurais retrouvé mon visage ou si je serais capable de danser à nouveau. Jouer, c’est toute ma vie. Ou si AJ m’aimerait toujours. J’ai pensé qu’il ne m’aimera jamais comme ça. Je lui ai demandé : « M’aimeras-tu toujours ? Je ne savais tout simplement pas.

Le pro de la danse AJ a précédemment expliqué comment il avait rassuré Abbie qu’il l’aimait toujours et qu’il serait là pour le processus de récupération.

Le couple a commencé à se fréquenter en mai 2018 et se porte bien depuis.

