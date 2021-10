AJ propose à Stéphanie dans un aperçu exclusif romantique de ‘Couples Cam’

Cela fait trois ans qu’AJ Vollmoeller et Stephanie Sersen se sont mariés la première fois qu’ils se sont rencontrés, et le couple Married at First Sight célèbre leur amour avec un aspect plus traditionnel du processus de séduction qu’ils ont manqué la première fois. Dans l’aperçu exclusif de PopCulture.com du tout nouveau Married at First Sight: Couples Cam de mercredi, AJ pose la question à Stéphanie tout en célébrant leur étape majeure avec un dîner romantique au bord de la plage à sa complète surprise.

Après que Stéphanie ait offert à AJ un album photo sincère de leurs années ensemble, il est temps pour AJ d’offrir son cadeau d’anniversaire non conventionnel. « Donc, nous sommes ensemble depuis trois ans, et si nous avions commencé à sortir ensemble, c’est à peu près à ce moment-là que je vous demanderais de m’épouser », a déclaré AJ à sa fiancée. « Et je me rends compte que je veux être avec toi pour toujours, et il y a une chose que je n’ai jamais pu faire. »

Se mettant à genoux, AJ demande : « Je sais que nous sommes déjà mariés, mais resterez-vous marié avec moi ? totalement choquant une Stéphanie dépassée. « Es-tu sérieux? » demande-t-elle avec excitation. « Oh mon dieu, ce n’est pas réel. Quoi ?! » En repensant au moment romantique plus tard, Stéphanie admet qu’elle est « sous le choc » de sa proposition.

« Je suis sous le choc – je ne peux pas croire qu’AJ vient de me proposer! » dit-elle, rayonnante. « C’est quelque chose dont chaque fille rêve [but] Je ne l’ai jamais eu moi-même. » Alors que Stéphanie a « toujours » attendu avec impatience le moment où elle a été proposée, elle révèle que c’était probablement une bonne chose que tout le moment ait été filmé. « Assez curieusement, je pense que j’ai noirci parce que j’étais tellement excitée », plaisante-t-elle.

Elle n’a certainement pas réagi exactement comme AJ s’y attendait, révèle-t-il plus tard. « Ça s’est mieux passé que je n’aurais jamais pu rêver, à part juste une petite chose », note-t-il, alors que la caméra revient au silence stupéfait de Stéphanie face à la grande question d’AJ. « Elle n’a jamais vraiment dit oui ! AJ dit à la caméra, « mais je pense qu’elle le pensait. » Married at First Sight: Couples Cam (produit par Kinetic Content) est diffusé le mercredi à 22 h HE sur Lifetime.