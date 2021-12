AJ Reeves conduit Providence à remporter le 20e UConn

AJ Reeves a marqué 16 points et Providence a résisté au numéro 20 UConn 57-53 samedi lors du match d’ouverture de Big East pour les deux équipes.

Ed Croswell a récolté 11 points et Nate Watson en a ajouté 10 pour les Friars (11-1), qui ont mené jusqu’à 16 points en deuxième demie mais ont dû tenir bon à la fin.

RJ Cole avait 16 points et Tyrese Martin est revenu d’une blessure au poignet pour marquer 15 pour UConn (9-3), qui jouait son quatrième match consécutif sans le meilleur buteur Adama Sanogo. Le joueur de 6 pieds 9 pouces reste sur la touche avec une tension abdominale.

Providence a marqué 11 des 12 derniers points de la première mi-temps pour prendre une avance de 31-22 à la pause. Les Friars ont prolongé la course à 17-1, obtenant trois paniers consécutifs de Watson pour ouvrir la seconde mi-temps et pousser l’avance à 37-22.

AJ Reeves (11) de Providence réussit un panier de 3 points alors qu’Andre Jackson du Connecticut défend dans la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA, le samedi 18 décembre 2021 à Hartford, Connecticut (AP Photo/Jessica Hill)

Un lay-up d’Al Durham leur a donné leur plus grande avance à 48-32.

Mais UConn a utilisé une course de 9-0 pour revenir dans le match. Un lay-up de conduite et un lancer franc de Cole ont réduit le déficit à 48-38 avec un peu plus de 9 minutes à jouer et un 3 points d’Andre Jackson a porté le score à 48-41.

Providence menait 55-48 lorsqu’un coup de coude flagrant des Friars Al Durham avec 2:11 à jouer a donné une étincelle finale aux Huskies.

Martin a réussi deux lancers francs et un 3 points de Tyler Polley a réduit le déficit à 55-53 avec 1:48 à jouer, mais les Huskies ont raté leurs cinq derniers tirs.

GRANDE IMAGE

Providence : Les Friars ont maintenant une fiche de 10-6 contre UConn à Hartford et ont remporté leurs quatre dernières rencontres au XL Center.

UConn : Martin a commencé, jouant ses premières minutes depuis sa blessure au poignet gauche aux Bahamas fin novembre. Il a joué plus de 33 minutes et a également pris cinq rebonds.

IMPLICATIONS DES SONDAGES

La deuxième défaite des Huskies en trois matchs les retirera probablement du Top 25 AP, où ils pourraient être remplacés par les Friars, qui ont déjà remporté des victoires hors conférence au Wisconsin et contre Texas Tech et Northwestern.

SUIVANT

Providence : les frères accueillent Georgetown mercredi

UConn: les Huskies se rendent à Milwaukee pour affronter Marquette mardi soir