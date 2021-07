AJ Styles nomme ses 5 meilleurs jeux vidéo de lutte

AJ Styles est un vétéran des jeux vidéo de lutte et il a récemment nommé son top 5 du genre. Styles est apparu sur le podcast Out of Character de Ryan Satin et au cours de l’interview, il a été interrogé sur ses jeux de lutte préférés.

“Virtual Pro Wrestling 2 est de loin la meilleure”, a déclaré Styles (par Fightful). « Le numéro deux est No Mercy. Puis WrestleMania [2000], puis WCW/NWO Revenge, et Kings Of Colosseum était assez impressionnant. C’était un jeu japonais, je pense que New Japan, beaucoup de gars sautaient dans le train en marche. J’ai fait modifier ma Playstation pour pouvoir y jouer.

Il a ensuite développé son amour pour Virtual Pro Wrestling 2, affirmant qu’il «a beaucoup de légendes de la WCW et de la NWA, puis tous les Japonais qui luttaient à cette époque et même les tireurs. Il y avait tellement de choses que vous pouviez faire et tant de gars que vous pouviez faire. Pour moi, c’était le meilleur match.