AJ Tracey envoie un message aux Spurs à propos d’un as de 100 000 £ par semaine

Le rappeur britannique AJ Tracey a déclaré sur Twitter que Tottenham Hotspur devrait remettre un nouveau contrat à Hugo Lloris.

L’Athletic a rapporté ce mois-ci que Tottenham envisageait de proposer un nouveau contrat à Lloris.

Le gardien de but à 100 000 £ par semaine (SalarySport) est lui-même disposé à prolonger son séjour à Tottenham au-delà de la fin de la saison.

Lloris, 34 ans, est en fin de contrat à Tottenham à l’été 2022.

AJ Tracey sur Hugo Lloris

AJ Tracey est un fan des Spurs, et il a publiquement exhorté le président de Tottenham, Daniel Levy, sur Twitter, à proposer un nouveau contrat au gardien international français.

🚨 NOUVEAU : Hugo Lloris veut s’engager dans un autre accord avec les Spurs qui le conduirait à la fin de la trentaine. Le club ne veut pas perdre un artiste expérimenté et éprouvé, qui a une grande influence dans le vestiaire. [Football Insider] pic.twitter.com/d9XVPZJrJz — The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) 11 décembre 2021

obtenir le contrat mon garçon a autant d’années qu’il veut 👍🏽 – GTraceO (@ajtracey) 11 décembre 2021

Nouveau contrat à Tottenham pour Hugo Lloris

Il semble probable que Lloris signe un nouveau contrat à Tottenham.

Lloris a 34 ans maintenant, mais il ne fait aucun doute qu’il est l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League.

Oui, le gardien fait toujours des erreurs, mais tous les footballeurs font des erreurs.

Maintenant, bien sûr, Tottenham doit planifier pour l’avenir et devrait chercher un successeur approprié pour Lloris.

Cela peut être fait avec Lloris au club.

Pierluigi Gollini est le gardien remplaçant de Tottenham, et peut-être que dans les semaines et les mois à venir, il poussera encore plus Lloris.

