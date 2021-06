Ajay Arora quitte Netflix

Au cours de son passage chez Netflix, Arora était responsable de l’introduction d’un nouveau niveau Netflix à bas prix destiné aux marchés émergents.

Ajay Arora, directeur, innovation produit (croissance), Netflix a démissionné comme le confirme un article qu’il a publié sur son compte LinkedIn. Arora travaille pour la société de streaming depuis quatre ans et était basée à San Francisco. « Après quatre ans chez Netflix, je fais mes adieux à une entreprise que j’admire profondément. . . . Je prends une courte pause et je suis vraiment enthousiasmé par ma prochaine entreprise », a déclaré le message.

Au cours de son passage chez Netflix, Arora était responsable de l’introduction d’un nouveau niveau Netflix à bas prix destiné aux marchés émergents. Il a également lancé de nouveaux produits groupés permettant des partenariats de produits avec des opérateurs de câble et de télécommunications.

Arora a commencé sa carrière chez Motorola en tant qu’ingénieur en conception de systèmes en 1998, où il a travaillé pendant près de deux ans avant de rejoindre Cisco Systems. Il a ensuite rejoint Magis Networks en 2001 et a travaillé en tant que directeur de l’ingénierie des applications jusqu’en 2003. Il a également été directeur de programme, technologie à large bande chez Vulcan, Inc. pendant deux ans et demi. Il est ensuite passé à Bubble Motion en tant que directeur de la gestion des produits, où il a lancé de nouveaux produits de messagerie vocale et vidéo et lancé certains des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au monde, notamment Vodafone, Airtel, Turkcell, Digi, Indosat, AIS et CSL.

En 2009, Arora a rejoint Audible, Inc. où il a assumé de nombreux rôles. En 2016, il a démissionné d’Audible, Inc en tant que vice-président de la gestion mondiale des produits et est passé au service de partage d’images en ligne et d’hébergement d’images Imgur en tant que vice-président de la gestion des produits. Chez Imgur, il était responsable de la direction des équipes produit, conception et données. Il a travaillé ici pendant près d’un an et demi avant de passer à Netflix.

