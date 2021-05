Ajit Singh, ancien ministre du syndicat et chef du RLD, décède du COVID-19; Le PM Modi présente ses condoléances

Le Premier ministre Narendra Modi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, le chef du PS Akhilesh Yadav et d’autres hauts dirigeants ont exprimé leurs condoléances pour la mort du chef.

Ajit Singh Demise: Le chef de Rashtriya Lok Dal (RLD) et ancien ministre de l’Union Ajit Singh a perdu la bataille de la vie contre COVID-19 un hôpital de Gurgaon ce matin. Il avait 82 ans. Ajit Singh était le fils de l’ancien premier ministre Chaudhary Charan Singh. Ajit Singh a été diagnostiqué positif au COVID-19 le 20 avril.

Le Premier ministre Narendra Modi, le ministre en chef de l’Uttar Pradesh Yogi Adityanath, le chef du PS Akhilesh Yadav et d’autres hauts dirigeants ont exprimé leurs condoléances pour la mort du chef.

Exprimant son chagrin à la mort d’Ajit Singh, le Premier ministre Modi a déclaré qu’il était toujours dévoué au bien-être des agriculteurs. Le président du BJP, JP Nadda, a également exprimé son chagrin. Condamnant la disparition du chef, Nadda a déclaré qu’il avait toujours servi les gens au cours de sa longue carrière politique.

«Chaudhary Ajit Singh ji a été diagnostiqué COVID + le 20 avril. Il a combattu son état jusqu’à la toute fin et a respiré son dernier souffle aujourd’hui, le 6 mai 2021 », a déclaré son fils Jayant Chowdhury dans un tweet.

चौधरी साहब नहीं रहे!

???????? pic.twitter.com/7cnLkf0c6K – Jayant Chaudhary (@jayantrld) 6 mai 2021

«Tout au long de son parcours de vie, Chaudhary Sahib a été aimé et respecté par beaucoup. Il a, à son tour, chéri ce lien avec vous tous et a accordé sa meilleure considération et ses meilleurs efforts pour votre bien-être », a-t-il déclaré.

«Alors que notre nation fait face à l’horrible pandémie, c’est notre humble demande à tous ceux qui souhaitent rendre hommage, de rester chez eux autant que possible. Nous devons observer tous les protocoles de sécurité pour nous garder, ainsi que tout le monde autour de nous, en bonne santé et en sécurité. Ce serait la meilleure façon d’honorer Chaudhary Sahib ainsi que tous ces guerriers COVID qui travaillent nuit et jour pour nous protéger », a-t-il déclaré.

«Nous prions pour le réconfort de toutes ces familles qui ont été ravagées par cette maladie brutale», lit-on dans le communiqué.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.