Ajla Tomljanovic parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Emma Raducanu

in

07/05/2021

Le à 23h00 CEST

le joueur de tennis britannique Emma raducanu, numéro 338 de la WTA, a dû abandonner lors des huitièmes de finale à Wimbledon lorsque le tableau de bord a montré 6-4 et 3-0, le match s’est donc terminé par le triomphe de Ajla Tomljanovic, australienne, numéro 75 de la WTA. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match en quarts de finale de Wimbledon.

Raducanu n’a pas réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que Tomljanovic l’a fait deux fois. De plus, la joueuse australienne a atteint une efficacité de 60% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a pris 65% des points de service, alors que l’efficacité de son adversaire était de 55%, elle a commis 3 doubles fautes et a réalisé 60% des points de services.

Après ce duel, auront lieu les quarts de finale au cours desquels les visages Tomljanovic et l’Australien se verront. Ashleigh Barty, numéro 1 et tête de série numéro 1.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, 237 joueurs de tennis au total s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les joueurs invités.