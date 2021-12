Ajournement des pourparlers sur l’arme nucléaire en Iran, les Européens jugent la pause décevante

Les États-Unis ont participé indirectement aux pourparlers en cours car ils se sont retirés de l’accord en 2018 sous le président de l’époque, Donald Trump.

Les pourparlers visant à sauver l’accord nucléaire iranien en lambeaux de 2015 avec les puissances mondiales ont été ajournés vendredi pour permettre au négociateur iranien de rentrer chez lui pour des consultations après un cycle marqué par les tensions suscitées par les nouvelles demandes de Téhéran.

Les diplomates européens ont déclaré qu’il s’agissait d’une « pause décevante » et que les négociateurs à Vienne « atteignent rapidement le bout du chemin ». Cependant, ils ont souligné « quelques progrès techniques » jusqu’à présent.

Les participants ont déclaré qu’ils visaient à reprendre rapidement, bien qu’ils n’aient pas encore fixé de date.

Le négociateur en chef de la Chine, Wan Qun, a déclaré que les pourparlers « reprendraient, espérons-le, avant la fin de l’année ». Enrique Mora, le diplomate de l’Union européenne qui a présidé les pourparlers, a fait écho à cela en déclarant: « J’espère que ce sera en 2021. » Les pourparlers en cours à Vienne entre les autres signataires de l’accord nucléaire de 2015 – connu sous le nom de Plan d’action global commun, ou JCPOA – ont débuté le 29 novembre, après plus de cinq mois, un écart causé par l’arrivée d’un nouveau dur- gouvernement de ligne en Iran.

Il y a également eu une courte pause la semaine dernière alors que les délégations rentraient chez elles pour consulter leurs gouvernements.

Les États-Unis ont participé indirectement aux pourparlers en cours car ils se sont retirés de l’accord en 2018 sous le président de l’époque, Donald Trump. Le président Joe Biden a signalé qu’il souhaitait rejoindre l’accord.

« Pour le huitième tour, nous avons beaucoup de travail devant nous, une tâche très complexe, je dois dire », a déclaré Mora. « Des décisions politiques difficiles doivent être prises. » L’accord visait à freiner le programme nucléaire iranien en échange d’un assouplissement des sanctions économiques.

La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine font toujours partie de l’accord.

Les négociateurs des trois puissances d’Europe occidentale ont déclaré qu’ils « respectaient » la décision du négociateur iranien Ali Bagheri Kani de retourner à Téhéran « même si cela entraîne une pause décevante dans les négociations ». Les autres participants étaient prêts à poursuivre les pourparlers, et ont souligné que « cette négociation devient de plus en plus urgente ». Après avoir exprimé à deux reprises leur frustration lors des récents pourparlers, ils ont déclaré qu' »il y a eu des progrès techniques au cours des dernières 24 heures, mais cela ne fait que nous rapprocher de l’état des pourparlers en juin ». Suite à la décision américaine de se retirer de l’accord et de réimposer des sanctions à l’Iran, Téhéran a de nouveau accéléré son programme nucléaire en enrichissant de l’uranium bien au-delà des seuils autorisés par l’accord.

L’Iran a également interdit aux observateurs de l’organisme de surveillance atomique de l’ONU d’accéder à ses installations nucléaires, ce qui soulève des inquiétudes quant à ce que le pays fait hors de vue.

Des diplomates des trois pays européens ont déclaré plus tôt cette semaine qu’ils « perdaient un temps précieux à traiter de nouvelles positions iraniennes incompatibles avec le JCPOA ou qui vont au-delà ». Pourtant, il y a eu un signe de progrès sur une question connexe lorsque l’Iran et l’Agence internationale de l’énergie atomique ont conclu un accord mercredi pour réinstaller les caméras endommagées sur un site iranien qui fabrique des pièces de centrifugeuses, bien que les inspecteurs restent limités sur les images auxquelles ils peuvent accéder.

« Nous espérons que l’Iran sera en mesure de reprendre les pourparlers rapidement et de s’engager de manière constructive afin que les pourparlers puissent avancer à un rythme plus rapide », ont déclaré les négociateurs européens.

Le programme nucléaire de l’Iran « est maintenant plus avancé qu’il ne l’a jamais été », ce qui rend essentiel que Téhéran s’abstienne de prendre de nouvelles mesures qui aggravent la situation, ont-ils déclaré.

« Comme nous l’avons dit, il ne s’écoule que des semaines et non des mois avant que les principaux avantages de non-prolifération du JCPOA ne soient perdus », ont-ils ajouté. « Nous arrivons rapidement au bout du chemin de cette négociation. »

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.