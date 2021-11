Ajout de la prise en charge par Google Fi des appels cryptés de bout en bout

Personne ne surveillait (probablement) vos appels, mais maintenant vous pouvez en être sûr

Si vous voulez que votre communication privée reste privée, le chiffrement de bout en bout est ce que vous recherchez – le bit « de bout en bout » signifie que même la société qui héberge le service ne peut pas lire vos messages pendant qu’ils ‘ re en transit. Les services de messagerie populaires tels que WhatsApp proposent un cryptage de bout en bout des messages, des appels vidéo, des appels vocaux et, plus récemment, même des sauvegardes. Et de plus en plus d’applications continuent d’ajouter une prise en charge, y compris même Google Messages il n’y a pas si longtemps. Si vous êtes un utilisateur de Google Fi, vous serez heureux de savoir que Google souhaite également apporter un cryptage de bout en bout à vos appels téléphoniques.

Les appels téléphoniques cryptés de bout en bout rejoignent la liste sans cesse croissante de fonctionnalités de confidentialité de Fi, rejoignant le blocage des appels indésirables et un VPN intégré, et sans frais supplémentaires pour l’utilisateur. Comment savez-vous que vos appels sont protégés ? Vous verrez « Chiffré par Google Fi » sur l’interface utilisateur de votre numéroteur lorsque vous passerez un appel éligible, et vous entendrez également une sonnerie unique avant d’être connecté. Avec le cryptage de bout en bout, vos appels sont cryptés à une extrémité et décryptés à l’autre, donc même s’il y a un intermédiaire qui espionne vos appels, ils ne pourront rien comprendre.

Pour que les appels cryptés fonctionnent correctement, la personne qui appelle et la personne appelée doivent être sur Google Fi et utiliser l’application Google Phone, de la même manière que le cryptage de Google Messages a besoin à la fois de l’expéditeur et du destinataire utilisant RCS sur le application.

Google dit que les utilisateurs d’Android Fi devraient pouvoir commencer à passer des appels E2EE dans les prochaines semaines. On ne sait pas encore quand ou si nous pourrions espérer voir le support iOS.

