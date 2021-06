Ajout net à EPF à 12,8 lakh en avril

in

Les membres du groupe d’âge 18-25, généralement des débutants sur le marché du travail, ont contribué à environ 43,35 % du total des ajouts nets d’abonnés en avril 2021.

Même si Covid-19 prenait une mauvaise tournure en avril, l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO) a enregistré un ajout net de 12,76 lakh d’abonnés au cours du mois, en hausse de 13,7% par rapport à l’ajout net du mois précédent.

Les données publiées par l’organisme de la caisse de retraite ont montré qu’au cours du mois d’avril, le nombre de sorties a diminué de 87 821 et les cas de réintégration ont augmenté de 92 864 par rapport à mars 2021. Les numéros d’abonnement à l’EPFO sont souvent soumis à de grandes révisions ; une image plus claire d’une période émerge après de tels changements.

“Sur les 12,76 lakhs d’abonnés nets ajoutés au cours du mois, environ 6,89 lakhs de nouveaux membres sont entrés pour la première fois dans la couverture de sécurité sociale de l’EPFO”, indique un communiqué officiel.

Environ 5,86 lakhs d’abonnés ont quitté l’EPFO puis ont rejoint l’EPFO en avril après avoir changé d’emploi au sein des établissements couverts par l’EPFO et ont choisi de conserver leur adhésion par transfert de fonds plutôt que d’opter pour un règlement final, a-t-il déclaré.

La comparaison par âge des données sur la paie montre que le groupe d’âge des 22-25 ans a enregistré le plus grand nombre d’inscriptions nettes avec environ 3,27 lakh ajouts en avril, suivi du groupe d’âge des 29-35 avec environ 2,72 lakh. Les membres du groupe d’âge 18-25, généralement des débutants sur le marché du travail, ont contribué à environ 43,35 % du total des ajouts nets d’abonnés en avril 2021.

La comparaison des chiffres de la masse salariale au niveau des États montre que les établissements enregistrés dans les États du Maharashtra, de l’Haryana, du Gujarat, du Tamil Nadu et du Karnataka sont restés en tête en ajoutant un total de 7,58 lakh d’abonnés au cours du mois, ce qui représente environ 59,41% de la masse salariale nette totale à travers tous les groupes d’âge.

L’analyse comparative entre les sexes indique que la part des inscriptions féminines est d’environ 22 % de l’ajout net total d’abonnés au cours du mois.

L’analyse mensuelle révèle une tendance à la hausse du nombre net d’abonnés féminins en ajoutant 2,81 lakhs d’inscriptions en avril 2021, contre 2,42 lakhs en mars 2021. En plus de cela, le nombre d’abonnées féminines qui relèvent de l’EPFO depuis la première fois, a également augmenté à 1,90 lakh en avril 2021 contre 1,84 lakh en mars 2021.

Les données de paie par secteur indiquent que la catégorie « services d’experts » (composée d’agences de main-d’œuvre, d’agences de sécurité privées et de petits entrepreneurs, etc.) constitue 45 % de l’ajout total d’abonnés au cours du mois.

Les données de paie sont provisoires puisque la génération de données est un exercice continu car la mise à jour du dossier des employés est un processus continu. Les données précédentes sont donc mises à jour tous les mois. Depuis avril 2018, l’EPFO publie les données de paie couvrant la période de septembre 2017.

