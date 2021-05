ajouter 46 points et prier

21/05/2021 à 12:42 CEST

.

Sabadell fait des comptes pour éviter ses adieux à LaLiga SmartBank, avec la permanence située à quatre points, et pour y parvenir, il devrait gagner ses deux matchs contre le Ponferradina et le Mirandés et espère que trois de ses rivaux directs n’ajoutent pas 46 points ou plus. le Sabadell a atteint la 40e journée avec 40 points après avoir subi “des montagnes russes de sensations”, comme le dit souvent son entraîneur Antonio Hídalgo.

Il a fait ce qui semblait le plus difficile: il a gagné Majorque (1-0) et à Vallecano Ray (2-0) à domicile pour dépendre de lui-même. Cependant, les trois défaites consécutives pour lui Oviedo (2-1), le Ténérife (0-2) et à Alcorcón (2-0) l’ont laissé avec un pied et demi dans le premier RFEF.

Après la fin de la 40e journée hier soir avec la défaite de Castellón 3-0 à Saragosse, les habitants de Castellón et le Lugo Ils ont 41 ans et à côté de Sabadell (40) ont de nombreux nombres pour rejoindre le déjà descendu Albacete (38). le Logroñés, avec 44, et le Alcorcón (45) sont les deux seules équipes qui pourraient changer le paysage de la relégation. le Carthagène et le Saragosse, après leurs deux victoires consécutives, ils ont obtenu le salut.

Les options de permanence du Sabadell Ils passent, d’abord, pour gagner à domicile au Ponferradina ce lundi prochain et le dernier jour dans le fief du Mirandés. De cette façon, cela ajouterait 46 points. Tout autre chose que d’atteindre ce chiffre équivaut à une descente automatique.

Cela dépend aussi du fait qu’au moins trois de ces quatre combinaisons de rivaux se produisent: que le Alcorcón perdent leurs deux rencontres: dans le domaine de Girona et à Saint-Domingue avant le Espanol; qu’il Logroñés n’ajoutez pas plus d’un point au Almeria et le Les palmiers; qu’il Lugo ne gagne pas tes deux matchs contre lui Carthagène et le Vallecano Ray; qu’il Castellon n’a pas gagné ses deux matchs contre lui Foudre et le Malaga.

Ce qui est clair, c’est que la permanence cette année est beaucoup moins chère que la saison dernière, lorsque le Deportivo de la Coruña il a baissé de 51. Cette fois-ci, 47 points voire 46 peuvent être suffisants pour être sauvés.