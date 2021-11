ajouter Alexa et son surround 5.1

Elle s’effectue au moyen d’une simple mise à jour du firmware U26.

Denon annonce une mise à jour gratuite majeure du firmware de sa gamme Denon Home de barres de son et d’enceintes sans fil. Cette mise à jour ajoute l’assistant vocal Alexa à toute la gamme, ainsi que l’extension des capacités de son surround sans fil 5.1 sur la Denon Home Sound Bar 550. Cette dernière permet à ses utilisateurs de l’associer au Denon Home 150, 250 ou 350 et à l’arrière sans fil. fin pour une expérience totalement immersive. De plus, la barre de son bénéficie également de la nouvelle mise à jour en intégrant la technologie DSP, qui apporte une réponse des basses améliorée. A tout cela s’ajoute l’amélioration du nouvel environnement applicatif HEOS, dont bénéficieront les utilisateurs de produits intégrant la technologie HEOS.

Avantages d’avoir Alexa

L’ensemble de la gamme d’enceintes sans fil Denon Home premium (Denon Home 150, 250, 350 et Denon Home Sound Bar 550) comprend désormais l’assistant Alexa, de sorte qu’un appareil externe activé n’est plus nécessaire pour en profiter. Ainsi, pour utiliser la commande vocale sur les produits Denon Home, l’utilisateur doit d’abord activer les microphones intégrés dans l’application HEOS et lier l’enceinte à son compte Alexa. Celui-ci pourra savoir si le microphone est activé grâce à la bande lumineuse avant, qui était auparavant inactive. Une fois allumé, vous pouvez demander à Alexa de jouer de la musique, d’écouter les actualités, de consulter les prévisions météo, de contrôler les appareils domestiques intelligents et bien plus encore.

Pendant ce temps, lorsqu’une confidentialité totale est requise, les microphones des haut-parleurs Denon Home resteront désactivés et non alimentés, à moins qu’Alexa ne soit choisi pour être activé.

De même, deux boutons tactiles capacitifs ont été activés sur le panneau supérieur des haut-parleurs Denon Home afin de contrôler Alexa à partir de là également. Ainsi, l’un d’eux vous permet de couper le microphone et l’autre de configurer l’assistant pour écouter activement et, de cette façon, ne pas avoir à prononcer le mot d’activation Alexa. Pendant ce temps, lorsqu’il est mis en sourdine, la bande lumineuse avant s’allumera brièvement en rouge et le bouton tactile restera rouge jusqu’à ce que le microphone soit désactivé.

son ambiophonique 5.1

En revanche, et afin de profiter pleinement de la compatibilité de la Denon Home Sound Bar 550 avec les formats audio Dolby Atmos et DTS : X 3D, ceux qui possèdent une Denon Home Sound Bar 550 peuvent désormais connecter sans fil une Paire de Denon Home haut-parleurs comme canaux surround arrière, pouvant créer un système sonore complètement immersif. Et si vous avez une pièce plus grande et que vous souhaitez des basses encore plus impressionnantes, vous pouvez coupler un subwoofer Denon DSW-1H et compléter la configuration surround 5.1.

Quelle que soit l’option choisie, le filtrage audio est effectué automatiquement pour fournir le meilleur son possible, en redirigeant les basses fréquences vers le subwoofer afin que la barre de son puisse se concentrer sur une plus grande clarté et précision. Les réglages de l’une de ces compositions peuvent être effectués en quelques secondes à partir de l’application HEOS.

Réponse des basses améliorée

De plus, grâce à la technologie DSP avancée, les ingénieurs acoustiques Denon ont rétroactivement amélioré les performances des produits existants. Grâce à cette mise à jour du firmware, la Denon Home Sound Bar 550 est désormais capable de fournir des basses plus précises, plus rapides et plus contrôlées pour la musique et les films.

www.denon-es.com