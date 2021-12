« Ajouter contre Madrid, c’est presque une victoire »

19/12/2021 à 23h48 CET

L’hispano-équato-guinéen Carlos Akapo a salué le travail défensif effectué par son équipe pour obtenir un point au Santiago Bernabéu contre le Real Madrid, dans un match dans lequel « ce Cadix a été vu à cent pour cent Cervera ».

Akapo a expliqué que cela avait été « un point travaillé, subi » après avoir montré « cette solidité défensive qui manquait lors des derniers matchs », et indiqué que contre le Real Madrid et les grandes équipes, il y a toujours une « motivation supplémentaire », qu’ils ont également trouvée dans le temps qui s’est écoulé sans s’intégrer et dans le le soutien des fans qui se sont rendus à Madrid.

« Nous devons être Cádiz Cervera à cent pour cent. Nous avons été des matchs compliqués et nous avons perdu dans les dernières minutes. L’entraîneur est à la tête de l’équipe et il doit nous faire ces reproches et ces combats. Lors des derniers matchs, à Grenade et ici, nous avons été nous-mêmes « , a-t-il déclaré à Movistar.

Akapo a ajouté qu’ils auraient « adoré » battre le Real Madrid, mais a assuré que « ajouter ici, c’est presque comme une victoire ». « Maintenant, il est temps d’entrer dans la nouvelle année contre Séville à domicile, c’est là que nous devons obtenir les points », a-t-il déclaré.