Ajouter la joie des Fêtes à l’écran d’accueil de votre iPhone avec des widgets

Widgetsmith est l’une des meilleures applications que vous pouvez ajouter à votre écran d’accueil iOS pour en personnaliser chaque aspect. L’un de mes aspects préférés consiste à configurer des widgets temporels pour qu’ils tournent automatiquement pendant la journée. J’en ai un sur mon écran d’accueil qui a la météo jusqu’à 7 heures du matin, puis mon calendrier jusqu’à 17 heures, puis bascule une photo de famille qui se superpose à la météo. Si vous souhaitez personnaliser votre écran d’accueil, il n’y a pas de meilleure application. Comme c’est la saison de Noël, il existe un certain nombre d’options dans Widgetsmith pour donner à vos widgets une touche de Noël.

Le widget de calendrier dans Widgetsmith est l’une des meilleures options. Bien qu’Apple ait son propre widget de calendrier, il s’agit d’une conception assez standard. Widgetsmith vous permet d’ajouter une multitude de thèmes à votre calendrier. Pour Noël, Widgetsmith propose une canne en bonbon, des lumières et une option de caméra couronne. J’adore l’option canne à sucre et vous pouvez personnaliser les polices, etc.

Accédez à Widgetsmith, ajoutez un nouveau widget. J’aime la taille moyenne pour les calendriers. Appuyez sur Esthétique/Thème et recherchez l’une des options sur le thème de Noël. Une fois qu’il est enregistré, appuyez et maintenez sur votre écran d’accueil iOS, sélectionnez le plus pour ajouter un widget et recherchez Widgetsmith dans votre liste. Trouvez le widget de taille que vous choisissez et ajoutez-le. Enfin, modifiez le widget et choisissez celui qui inclut votre widget de calendrier de Noël.

Widget photo

Si votre famille a pris des photos sur le thème de Noël, l’ajout de l’une des superpositions de vacances de Widgetsmith est le moyen idéal pour l’embellir pour l’écran d’accueil de votre iPhone. Allez dans Widgetsmith et choisissez la taille de votre widget. Pour le widget photo, j’aime la petite option pour que les photos soient au bon rapport hauteur/largeur. Ajoutez un widget photo de votre choix. J’adore le widget Photo Temp & Conditions car il me permet d’utiliser une photo de famille ainsi que d’afficher la météo. Changez votre Esthétique/Thème, définissez votre emplacement, choisissez votre alignement, puis choisissez votre photo. Une fois enregistré, revenez à votre écran d’accueil, ajoutez un nouveau widget, choisissez Widgetsmith, choisissez votre taille appropriée, puis modifiez le widget pour choisir celui qui inclut votre photo.

Compte à rebours des photos

Si vous comptez jusqu’à Noël, Widgetsmith inclut un style pour superposer un compte à rebours sur une photo. Vous pouvez choisir une photo de famille, superposer des lumières de Noël, puis régler le compte à rebours sur 25/12/21 à minuit.

Conclure

Si vous n’avez pas essayé Widgetsmith, vous manquez des moyens vraiment amusants d’embellir votre écran d’accueil iOS. Widgetsmith est téléchargeable gratuitement sur l’App Store, mais vous voudrez passer à l’abonnement (20 $/an ou 2 $/mois) pour toutes les options. Il y a un essai gratuit d’une semaine de la version Pro afin que vous puissiez vous assurer que vous en tirerez suffisamment de valeur avant de payer pour cela.

