Astuce WhatsApp : ajouter un contact sans demander son numéro

Aujourd’hui, nous allons vous donner une astuce pour pouvoir ajouter un contact WhatsApp sans demander son numéro, car plusieurs fois, c’est un peu ennuyeux, cependant, le faire est maintenant beaucoup plus facile que vous ne l’imaginez.

Si vous demandez toujours le numéro de téléphone, vous découvrirez aujourd’hui la nouvelle façon d’ajouter à un contact en utilisant uniquement WhatsApp.

Grâce à WhatsApp, vous pouvez communiquer de n’importe où dans le monde avec vos amis, votre famille et vos collègues, la seule exigence est d’avoir une connexion Internet.

De plus, depuis cette plateforme vous avez la possibilité d’envoyer différents fichiers multimédia tels que : photos, vidéos, audios, documents Word, Excel, etc.

L’application verte est constamment mise à jour et ils ont ajouté des choses que vous n’avez sûrement pas remarquées, l’une d’elles est l’icône qui se trouve à côté des paramètres.

Vous ne le savez peut-être pas car les modifications apportées par WhatsApp sont presque imperceptibles, par exemple : en appuyant sur les trois points situés dans le coin supérieur droit, l’option ‘WhatsApp Web’ n’apparaîtra plus, puisqu’elle a été remplacée par ‘Appareils liés’.

Cela vous permettra de vous connecter à la version de bureau de WhatsApp sans avoir besoin de dépendre de l’appareil mobile.

Il convient de noter que les développeurs de la plate-forme Facebook susmentionnée ont également ajouté l’icône d’un code QR qui est caché dans la section Paramètres.

Ce code QR est utilisé pour le scanner et ajouter automatiquement un autre contact sans avoir besoin de taper son numéro de téléphone ou de l’ajouter au répertoire du téléphone mobile.

Par exemple : si vous connaissez quelqu’un et que vous souhaitez communiquer avec lui, un seul des deux scanne le code et une conversation s’ouvrira immédiatement entre les deux.

Assurez-vous d’abord que WhatsApp n’a aucune mise à jour en attente dans le Play Store Android ou l’App Store iOS. Maintenant, ouvrez l’application et entrez les trois points verticaux (፧) situés dans le coin supérieur droit. Plusieurs options s’afficheront et vous devrez cliquer sur ‘Paramètres’. Dans cette section, vous devez appuyer sur le code QR qui se trouve dans le coin supérieur droit. Deux onglets apparaîtront : ‘Mon code’ ou ‘Scan Code’. La première est que votre code soit scanné et la seconde le contraire.

C’est aussi simple que d’ajouter un numéro sans demander son numéro de téléphone, alors la prochaine fois que vous devrez ajouter quelqu’un, n’hésitez pas à le faire de cette façon.