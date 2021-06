Ajoutez Alexa mains libres à votre voiture pour 25 $ au lieu de 50 $, mais seulement si vous vous dépêchez – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Plus tôt cette semaine, nous vous avons parlé d’une vente fantastique sur Amazon. Cela a fini par être l’une des offres les plus populaires que nous ayons couvertes toute la semaine et tant de nos lecteurs ont décidé de se lancer dans l’action. Cet accord est sur le point de se terminer aujourd’hui ou ce week-end, nous voulions donc le mentionner une dernière fois et donner aux gens l’opportunité de participer à l’action. Après tout, nous ne verrons probablement pas une autre remise importante sur cet appareil particulier avant le Prime Day 2021, et il y a de fortes chances qu’il se perde dans le remaniement le Prime Day puisque tout le monde se concentrera sur des choses comme les pots instantanés et les nouveaux ordinateurs portables .

Nous parlons d’Amazon génial Écho automatique appareil, qui ajoute Alexa mains libres à votre voiture. Il coûte 50 $, tout comme un Echo Dot et vaut chaque centime à ce prix. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et trouvez une remise massive de 50 % qui réduit le prix à seulement 24,99 $ !

Alexa était peut-être considérée comme un luxe lors de ses débuts, mais maintenant c’est définitivement une nécessité. L’assistant personnel virtuel d’Amazon est crucial pour tant de gens et je ne me souviens même pas à quoi ressemblait la vie avant d’avoir Alexa pour faire mes enchères. Alexa allume et éteint les lumières pour moi, elle me montre qui est à ma porte d’entrée grâce à un Sonnette vidéo Ring Et un Spectacle d’écho, il fait mon café le matin, et il arme même mon système d’alarme la nuit.

Je suis tellement habitué à pouvoir donner des commandes à Alexa que je me suis définitivement surpris à le faire une ou deux fois alors que je n’étais même pas à proximité d’un haut-parleur Echo. Oops!

Le seul problème avec toute cette dépendance à Alexa est qu’il n’est pas facilement accessible une fois que je quitte ma maison. Ou du moins, c’était le cas avant de mettre la main sur l’un des meilleurs appareils intelligents Alexa d’Amazon. ça s’appelle le Écho automatique, et c’est essentiellement un Echo Dot pour votre voiture. Il vous donne un accès mains libres à toutes les compétences Alexa que vous aimez, et il joue la voix d’Alexa ou diffuse de la musique via les haut-parleurs de votre voiture.

C’est un incontournable pour tous ceux qui utilisent Alexa, et il est en vente dès maintenant pour seulement 24,99 $ au lieu de 50 $. C’est une remise gigantesque de 50 % et elle correspond largement au prix le plus bas d’Amazon en 2021.

C’est comme si le Prime Day 2021 arrivait tôt !

Voici les détails clés dont vous devez vous souvenir :

Echo Auto se connecte à l’application Alexa de votre téléphone, puis joue via les haut-parleurs de votre voiture Connectez-vous avec un câble en utilisant l’entrée auxiliaire de votre voiture ou utilisez la connexion Bluetooth de votre smartphone pour une configuration sans fil S’installe en quelques secondes seulement ! Juste comme ça, vous avez un accès mains libres à toutes les compétences d’Alexa dans votre voiture La conception spéciale avec 8 microphones différents garantit que l’Echo Auto vous entend fort et clairement, même avec beaucoup de bruit de la route en arrière-plan Demandez à Alexa de diffuser votre musique préférée, continuez à lire le livre audio que vous écoutiez, recherchez un nouveau podcast, etc. Vous pouvez également utiliser Alexa sur Echo Auto pour rechercher des entreprises à proximité, consulter votre calendrier et passer des appels Fonctionne avec Amazon Music Unlimited, Spotify, Apple Musique, Pandora, SiriusXM et bien plus encore Vous pouvez même utiliser Alexa pour jouer à des jeux amusants lors d’un long trajet en voiture, comme Jeopardy !, HeadsUp ! et 20 questions aide au stationnement avec ParkWhiz, et bien plus encore !

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix : 50 $, maintenant 24,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

