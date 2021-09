Ajoutez le stock AFRM à la liste de souhaits, pas au panier

Je suis fan des actions de technologie financière depuis longtemps. Jusqu’à récemment, les choix étaient peu nombreux et pratiquement limités à Visa (NYSE :V), MasterCard (NYSE :MA) ou American Express (NYSE :AXP). Au cours des dernières années, deux dignes concurrents sont entrés dans l’arène : Pay Pal (NASDAQ :PYPL) et Carré (NYSE :SQ). Plus récemment encore, de plus en plus d’entreprises comme Affirmer (NASDAQ :AFRM) et Sofi (NASDAQ :SOFI) ont poussé des racines à Wall Street. Aujourd’hui, nous concentrons notre attention sur le stock d’AFRM, car il a fait de sérieuses vagues ces derniers temps.

J’ai été optimiste sur cette entreprise dès la première fois que je l’ai vue. Mais aujourd’hui, je vais paraître un peu plus prudent. Ce n’est pas parce que j’ai changé d’avis sur ses perspectives commerciales. L’entreprise a encore une longue piste devant elle. Mais je cherche constamment à trouver des entrées intelligentes dans les actions.

Mon but n’est pas de trouver le niveau de prix parfait mais plutôt d’éviter les erreurs évidentes. Courir après un rallye de 70% en quelques jours n’est pas quelque chose que je fais habituellement. C’est là que je l’ajoute à ma liste de courses pour acheter des actions AFRM sur des trempettes.

Trop d’amour pour le stock AFRM

Le rallye s’est déroulé en deux rafales géantes, l’une du Amazon (NASDAQ :AMZN) titre de partenariat. Mais l’autre était de sa propre réaction des bénéfices. Chacun d’eux a laissé un écart géant ci-dessous. Bien que toutes les lacunes ne soient pas comblées, en avoir deux de cette taille me met mal à l’aise quant à la stabilité du graphique ci-dessous.

Ajoutez à cela que les marchés en général sont à des plus hauts historiques, cela me laisse beaucoup d’hésitation.

Les fondamentaux boursiers sont solides même s’il n’a pas eu une si longue histoire à Wall Street. La société existe depuis un certain temps mais n’était pas publique jusqu’à récemment. Les mesures financières ont du sens, mais elles sont encore trop nouvelles pour être utilisées avec une conviction catégorique. Si le marché boursier est plus élevé à l’avenir, l’action AFRM sera également plus élevée.

En regardant à gauche sur le graphique boursier, cependant, j’ai des inquiétudes. Il se négocie désormais près des plus hauts niveaux depuis le premier mois d’exploitation. Il y a peut-être des investisseurs qui attendaient son retour pour pouvoir s’en sortir. C’est ce qu’ils appellent un approvisionnement aérien de Wall Street. Si le titre atteint un nouveau sommet, les traders de momentum peuvent le chasser.

Rechercher de nouvelles méthodes

Si vous me tordez le bras pour l’échanger aujourd’hui, j’utiliserais des options. Là, je peux vendre des puts au lieu d’acheter des actions dans les gaps et laisser place à l’erreur. Ce serait une position haussière à partir d’aujourd’hui mais qui n’a pas besoin d’un rallye pour gagner. En fait, l’action peut chuter de 20 % et j’aurais encore la possibilité d’en profiter.

Dans le pire des cas, je finis par acheter des actions à un prix beaucoup plus bas. Initier une stratégie comme celle-ci ne nécessite même aucune dépense personnelle. Je récupère la prime pour pouvoir m’en sortir avec la chaussette, peut-être. Si rien ne se passe, la prime meurt en ma faveur.

La semaine prochaine, nous avons un événement de la Réserve fédérale au cours duquel ils pourraient annoncer des nouvelles de la baisse. Je ne m’attends pas à ce qu’ils commencent réellement à réduire leurs achats. Mais ils pourraient faire allusion à la date de la réunion quand ils le feront. Confus? Pour utiliser leur style de mots : Ils « parleront de parler » de la réduction vers la fin de l’année.

Mon instinct me dit qu’ils ne feront rien avant Noël. Les blessures de leurs efforts de 2018 sont encore trop fraîches. Le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait également être en lice pour une reconduction. La dernière chose qu’il veut faire, c’est ébouriffer les plumes et créer un crash à Wall Street avant que cela ne se produise.

Je m’attends à atteindre de nouveaux sommets historiques avant une correction de 10 % des actions cette année.

