Ajoutez un Amazon Echo Show à chaque pièce de la maison avec cette offre incroyable

Le Black Friday est le moment idéal pour rechercher de superbes offres de maison intelligente, et il y en aura beaucoup sur les meilleurs haut-parleurs intelligents. Ces appareils font d’excellents cadeaux pour quelqu’un d’autre ou un bon cadeau pour vous-même. En les ajoutant à votre maison, que ce soit pour étendre votre configuration de maison intelligente en pleine croissance ou parce que vous avez toujours voulu un haut-parleur à commande vocale, la fantastique vente d’Amazon sur sa gamme Echo Show est le moment d’acheter.

Les haut-parleurs Echo Show sont parmi les meilleurs haut-parleurs Alexa que vous pouvez obtenir grâce à l’affichage très utile sur le devant. Lorsque vous avez un haut-parleur intelligent avec un écran, cela ajoute beaucoup plus d’informations contextuelles et visuelles aux requêtes que vous posez à Alexa. Non seulement cela, mais l’écran fonctionne également comme une horloge, affiche la météo et même les rendez-vous à venir si vous le souhaitez.

Notre examen de l’Amazon Echo Show 8 2e génération a révélé que parmi toutes les options d’Amazon, l’écran de 8 pouces était presque parfait pour la plupart des situations. Bien que cet accord concerne l’appareil de première génération, toutes les fonctionnalités sont les mêmes. Cela signifie qu’il n’est pas si grand qu’il nécessite beaucoup d’espace sur la table et qu’il est encore assez grand pour lire facilement les informations sur l’écran. Ainsi, suivre une recette, passer des appels vidéo ou regarder une vidéo est une expérience globale plus agréable.

C’est le moment idéal pour obtenir l’un des haut-parleurs intelligents Echo Show d’Amazon

Amazon Echo Show 8 (1re génération)

C’est l’Echo Show parfait pour la plupart des occasions grâce à sa taille d’affichage « juste à droite » et à son excellent haut-parleur.

Amazon Echo Show 5 (2e génération)

L’Echo Show 5 est un excellent écran de chevet qui offrira toutes les fonctionnalités que vous attendez, mais avec un écran qui ne vous empêchera pas de dormir la nuit.

Amazon Echo Show 5 (2e génération) Enfants

Toutes les capacités de l’Echo Show 5 standard, mais avec un design amusant et l’excellent contenu Amazon Kids+, ainsi que le contrôle parental.

Supposons que vous souhaitiez un écran plus petit pour un bureau ou une table de chevet, l’Amazon Echo Show 5 de deuxième génération. L’encombrement réduit en fait un excellent ajout à votre table de chevet, et avec cette taille plus petite, vous disposez également d’un écran qui sera moins susceptible de vous tenir éveillé la nuit. L’Echo Show 5 offre toutes les mêmes fonctionnalités que les plus gros appareils de la gamme Echo Show, mais dans un emballage plus petit.

Peut-être que vous voulez un haut-parleur amusant et intelligent pour un enfant, alors l’Amazon Echo Show 5 (2e génération) Kids fera à merveille. Tout aussi riche en fonctionnalités que l’Echo Show 5 standard, mais avec un design caméléon amusant et le fantastique logiciel Amazon Kids+. Cela signifie qu’Alexa adaptera les réponses à un enfant et qu’il y aura un contenu adapté à l’âge avec lequel votre enfant pourra interagir. Vous obtenez toujours tout le contrôle, grâce au tableau de bord parental. Qu’il s’agisse de lire des livres audio ou d’aider votre enfant à lire avec le compagnon de lecture d’Amazon, votre enfant adorera sûrement ce haut-parleur.

