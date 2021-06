Ajoutez un éclairage intelligent avec la bande LED sans fil de 33 pieds de Nitebird en vente pour 26 $

in

Vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez faire avec une bande lumineuse LED. De l’ajout de lumière sous vos armoires à l’éclairage indirect derrière votre téléviseur à quelque chose pour égayer un flux en direct, une bonne bande lumineuse LED peut changer l’ambiance d’une pièce en un instant. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir la bande lumineuse LED sans fil intelligente Nitebird de 32,8 pieds en vente pour 26,38 $ sur Amazon. C’est une remise de près de 14 $ par rapport à ce qu’elle se vendait début avril et la remise directe la plus faible que nous ayons jamais vue.

Ce n’est pas non plus le seul produit Nitebird en vente aujourd’hui. La vente est l’une des offres du jour d’Amazon et propose une large gamme de produits Nitebird, tous proposés à des prix réduits. Si vous avez juste besoin d’ampoules intelligentes, vous pouvez obtenir un pack de 4 en blanc pour 22,39 $ ou en multicolore pour 25,49 $. Il existe également quelques autres options, alors consultez l’ensemble de la vente avant que ces offres ne disparaissent.

La bande lumineuse intègre de nombreuses fonctionnalités intelligentes, ce qui en fait plus que de simples LED sur une bande. D’une part, en utilisant l’application gratuite, vous pouvez programmer les lumières. Ils peuvent s’éteindre et s’allumer automatiquement et même fonctionner comme un réveil pour vous aider à vous réveiller. Il existe également huit scènes personnalisées que vous pouvez utiliser pour créer l’ambiance.

Il y a aussi un micro sensible intégré dans la bande. Ce micro peut être utilisé pour écouter ce qui se passe dans la pièce et synchroniser les lumières en conséquence. Transformez votre fête en rave pendant que les LED clignotent et changent de couleur.

Les LED adhèrent à n’importe quelle surface sèche et propre et utilisent un auto-adhésif puissant pour y arriver. Vous pouvez couper la bande lumineuse à la longueur appropriée afin de pouvoir utiliser pleinement chaque centimètre dont vous disposez. Il fonctionne également avec Amazon Alexa et Apple HomeKit.

