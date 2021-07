Ajoutez une nouvelle dimension à votre portefeuille de croissance avec DDD Stock

Si vous cherchez à vous lancer dans une mégatendance émergente d’hyper-croissance, vous devez vraiment vérifier Systèmes 3D (NYSE :DDD). Bien sûr, il y a un risque à posséder des actions DDD, mais les récompenses à long terme pourraient être spectaculaires.

Source : shutterstock.com/Alex_Traksel

Audacieusement (mais pas à tort), l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango a récemment qualifié l’impression 3D de « quatrième révolution industrielle ». À cela, j’ajouterais que la bio-impression est la dernière phase de cette révolution.

Mais qu’est-ce que la bio-impression exactement ? Et comment est-il connecté au stock DDD? Nous aborderons ces questions brûlantes dans une seconde. Tout d’abord, cependant, nous devrions examiner jusqu’où ce stock pourrait aller – et s’il y a une chance raisonnable qu’il y parvienne.

Un regard plus attentif sur le stock DDD

Il y a une dizaine d’années, les actions DDD auraient pu être achetées pour environ 10 $. Cependant, la prochaine chose que vous savez, une frénésie d’achat sauvage s’est ensuivie en 2012.

J’appelle cela le modèle de la Tour Eiffel – lorsqu’un stock monte verticalement, puis se retourne et descend à la même vitesse. Ainsi, l’action DDD a grimpé au-dessus de 90 $ à la fin de 2013 pour chuter à environ 8 $ au début de 2016. Qu’il suffise de dire que cette action a un puissant potentiel de rallye. Mais il peut aussi punir impitoyablement les chasseurs de prix.

Avance rapide jusqu’à la fin de 2020 et le stock DDD était de retour à 10 $ et change. Par conséquent, il y a eu essentiellement une «décennie perdue», avec un tour de montagnes russes en cours de route. Dans le même ordre d’idées, une mini-montagne russe a récemment eu lieu, alors que le stock atteignait 56 $ en février 2021 pour baisser à nouveau, atteignant environ 34 $ aujourd’hui.

Mon point? Lorsqu’il s’agit d’investir dans des systèmes 3D, vous feriez mieux d’être prêt pour des récompenses potentiellement énormes et une dose importante de risque.

Une application résolument humaine

Il y a de fortes chances que vous ayez entendu parler de l’impression 3D appliquée à des matériaux comme le plastique, la céramique et les métaux. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg : l’impression 3D peut être appliquée à une grande variété d’utilisations. Et c’est une grosse affaire, comme le révèlent les données.

Si vous avez besoin d’une preuve de cela, jetez un coup d’œil aux résultats fiscaux du premier trimestre de 3D Systems. Le président et chef de la direction, Jeffrey Graves, a célébré la croissance de près de 8 % des revenus de l’entreprise en glissement annuel, en notant ce qui suit : « Quand nous excluons les revenus de […] cédé [non-core] entreprises, le chiffre d’affaires organique a augmenté de près de 17 %.

De plus, Graves a ajouté que l’activité de soins de santé de 3D Systems a enregistré une augmentation de 39 % en glissement annuel avec « une force dans les applications dentaires et médicales ».

Bien sûr, le PDG et son entreprise pourraient profiter de ces réalisations. Pourtant, il existe d’autres niches à conquérir, notamment la bio-impression commerciale.

C’est là que l’impression 3D a trouvé une application résolument humaine. Au lieu de déposer des matériaux artificiels, les bio-imprimantes délivrent des entités biologiques : cellules, tissus, vaisseaux sanguins et même os (ou du moins, son équivalent artificiel).

Tissus mous, science dure

Maintenant, je ne vais pas dire que 3D Systems se lance tête la première dans la bio-impression. Au contraire, la société teste les eaux via une collaboration avec Collplant Biotechnologies (NASDAQ :CLGN).

Ces deux entreprises auraient signé un accord de co-développement pour une « matrice des tissus mous » régénérative bio-imprimée en 3D qui doit être utilisée dans les « procédures de reconstruction mammaire en combinaison avec un implant ».

Il existe un vaste marché adressable ici, mais plus important encore, les résultats liés à la santé pourraient être importants. Selon l’Organisation mondiale de la santé (via 3D Systems), 2,3 millions de femmes dans le monde ont reçu un diagnostic de cancer du sein en 2020. De plus, une grande majorité de ces femmes ont nécessité « une ablation partielle ou totale du tissu mammaire ».

Les procédures actuelles de reconstruction mammaire utilisent généralement des matrices de tissus mous qui sont dérivées de cadavres humains ou d’animaux. L’avènement de la bio-impression, cependant – et le partenariat entre 3D Systems et Collplant – offre l’espoir d’une alternative beaucoup plus efficace.

Graves a exprimé avec éloquence l’énorme valeur potentielle de cette collaboration, qui va bien au-delà des bénéfices :

“[W]ous explorons une nouvelle application qui pourrait offrir un nouveau traitement de reconstruction pour les survivantes du cancer du sein. C’est inspirant d’être impliqué dans un projet qui a le potentiel d’avoir un impact aussi positif sur la condition humaine.

De toute évidence, une incursion dans la bio-impression pourrait signifier de grandes choses pour le stock DDD.

L’essentiel sur DDD Stock

L’ajout d’actions DDD à votre portefeuille pourrait augmenter considérablement sa volatilité, c’est indéniable.

Mais c’est aussi une façon simple de voir les choses. À mon avis, DDD pourrait également ajouter un élément de diversification, ainsi qu’un sens de l’aventure, à tout portefeuille.

Ce point de vue vient du fait que 3D Systems repousse sans relâche les limites de la science de l’impression 3D – et, très probablement, améliore les résultats pour la santé.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et anime la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.