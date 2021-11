Ajoutez une puissance de hachage durable à votre portefeuille avec SDIG Stock

Attention, il y a un tout nouveau jeu de minage de crypto-monnaie à Wall Street. C’est Exploitation minière numérique de forteresse (NASDAQ :SDIG), qui vient de présenter au public les actions SDIG à des fins de négociation. Mais est-ce que cette action vaut la peine d’être achetée ?

Source : Shutterstock

Peut-être avez-vous un portefeuille de crypto-monnaies et souhaitez-vous ajouter un ou deux mineurs au mélange. Ce n’est pas une mauvaise idée. De plus, Stronghold correspond à ce projet de loi – l’activité de l’entreprise consiste à exploiter pour Bitcoin (CCC :BTC-USD). Cependant, alors que d’autres mineurs de crypto sont préoccupés par leur puissance de hachage, ce n’est pas l’angle principal de cette entreprise.

Au contraire, Stronghold concerne également la durabilité et la minimisation de l’impact environnemental – un sujet brûlant dans le monde de la cryptographie aujourd’hui. Examinons donc les faits de base de l’action SDIG et essayons de déterminer s’il s’agit d’un actif axé sur la crypto qui vaut la peine d’être détenu dès maintenant.

Un regard plus attentif sur le stock de SDIG

Revenons au début. Le 19 octobre, Stronghold Digital Mining a annoncé le prix d’un premier appel public à l’épargne (IPO) majoré de 6 687 305 actions ordinaires de catégorie A à 19 $ par action. C’était légèrement au-dessus de la fourchette de prix attendue entre 16 $ et 18 $, comme l’a rapporté l’écrivain InvestorPlace Brenden Rearick.

C’était un début de bon augure pour Stronghold, c’est le moins qu’on puisse dire. Le 20 octobre, le lendemain du lancement de l’action SDIG sur le marché public, Rearick a annoncé que le cours de l’action avait augmenté de près de 53 %.

En fin de compte, l’action a culminé à 31,90 $ ce jour-là. Pendant le reste du mois d’octobre, cependant, il s’est stabilisé et est resté près de la barre des 27 $.

De toute évidence, il n’y a pas beaucoup d’historique des prix ici. Par conséquent, le chargement sur le stock SDIG n’est pas recommandé. Wall Street est toujours en train de déterminer la valeur réelle de l’action.

D’un autre côté, cependant, une petite position dans Stronghold Digital Mining pourrait valoir la peine d’être détenue. Examinons donc les opérations de l’entreprise et découvrons ce qui distingue ce mineur des autres.

Un autre type d’extraction du charbon

Basée en Pennsylvanie, Stronghold possède une usine appelée Scrubgrass et une autre appelée Panther Creek. Ce dernier a signé un contrat d’achat exécutoire qui n’est pas encore clôturé.

L’usine Scrubgrass a 85 mégawatts (MW) de capacité de production, tandis que l’usine Panther Creek fournit 80 mégawatts.

Ce n’est pas un mauvais début pour ce petit mineur de Bitcoin. Nous devons cependant admettre qu’il existe des mineurs avec beaucoup plus de puissance de hachage.

Pour Stronghold Digital Mining, cependant, être meilleur ne signifie pas plus grand. Cela signifie plutôt être plus durable et faire les choses différemment. Comme le résume de manière concise Rearick, les emplacements des usines de l’entreprise en Pennsylvanie ont une signification très spécifique :

« L’entreprise se distingue en exploitant la cryptographie à l’aide de charbon résiduel bitumineux. L’ouest de la Pennsylvanie est une zone historiquement importante pour la production d’électricité au charbon et, en tant que telle, les déchets de charbon jonchent la campagne. Stronghold mène ses propres efforts de nettoyage en utilisant ces dépôts de déchets […] »

Récupérer l’environnement avec Crypto

En d’autres termes, les installations de Stronghold convertissent les déchets de charbon en énergie, qui à son tour est utilisée pour extraire le Bitcoin. C’est un énorme plus pour le stock SDIG.

Comme le souligne la société, la Pennsylvanie classe les déchets de charbon comme une ressource énergétique alternative de niveau II, équivalente à l’hydroélectricité à grande échelle. De plus, le processus de conversion des déchets de charbon en énergie « permet [for] la remise en état de vastes zones géographiques qui ont été ravagées par […] le sous-produit nocif pour l’environnement des anciennes exploitations minières de charbon de la Pennsylvanie.

C’est tout un concept. Bien sûr, l’hypothèse typique concernant les usines minières Bitcoin est qu’elles sont des gaspilleurs d’énergie. Mais Stronghold Digital Mining renverse cette hypothèse en fournissant des opérations d’extraction de crypto qui peuvent réellement aider à restaurer l’environnement.

Comme le dit Greg Beard, PDG de Stronghold, la société « récupère et résout un problème hérité de décennies d’extraction de charbon en Pennsylvanie. […] L’exploitation minière de Bitcoin est l’utilisation la plus économique de cette puissance aujourd’hui. »

L’essentiel sur les actions SDIG

La production de charbon et l’exploitation minière de Bitcoin ont une mauvaise réputation parmi les écologistes. Cependant, Stronghold Digital Mining travaille avec diligence – et avec une approche vraiment unique – pour résoudre ce problème.

C’est une entreprise fascinante et audacieuse. Et quant au stock SDIG, son prix reste raisonnable. SDIG a également un potentiel de lune pour les commerçants du marché de la cryptographie avec un goût pour les entreprises hors des sentiers battus.

A la date de publication, David Moadel n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne – au nom de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.