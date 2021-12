Ajoutez une touche de fantaisie à l’encoche de votre MacBook Pro en cette période des fêtes

Si vous avez un nouveau MacBook Pro avec une encoche, vous pouvez désormais ajouter une touche de fantaisie aux procédures grâce à cette application gratuite de The Iconfactory. Surnommée Notchmeister, l’application macOS fait une chose et une seule : vous faire sourire.

En fait, il fait plus que cela. Avec Notchmeister installé, vous pouvez déplacer votre souris autour de l’encoche de votre MacBook Pro et faire en sorte que l’un des quelques effets différents se produise – et oui, il y en a un festif !

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive à votre souris lorsqu’elle se déplace sous l’encoche ? Notchmeister répond à cette question avec des effets passionnants qui donnent à votre Mac une toute nouvelle dimension : Glow – Un curseur éclairera votre chemin. ⁕ Cylon – Par votre commande. Fuite de plasma – Votre souris peut briser le champ de confinement magnétique qui contrôle la puissance du M1 ! Festif – Laissez votre Mac célébrer les vacances de la meilleure façon possible, en binaire. ⁕ Nano Radar – Notre invention brevetée vous permet de savoir exactement où est passée votre souris.

Plutôt cool, non ? C’est peut-être la meilleure application Mac que j’ai vue depuis un moment et elle ne fait rien d’utile. C’est ce qui a attiré beaucoup d’entre nous vers le Mac il y a des années – une touche de fantaisie qui a trop manqué ces dernières années. Maintenant, grâce aux gens de The Iconfactory, vous pouvez en avoir un peu là où votre écran devrait être !

Allez télécharger Notchmeister gratuitement dès maintenant.

