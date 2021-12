Ajoutez vos contacts d’urgence et vos données médicales sur votre mobile Android | La technologie

Il est clair que les smartphones font tout aujourd’hui et ce sont les appareils que nous emportons partout. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour que si nous en avons besoin, ils nous aident à sauver nos vies ? Voyons comment nous pouvons le faire.

Nous utilisons le téléphone portable pour tout, c’est quelque chose que nous avons tous clair. On l’emmène partout, il arrive même qu’on oublie son portefeuille, ses clés, ses lunettes de soleil, mais jamais son téléphone portable.

Eh bien, comme beaucoup d’entre nous l’ont configuré pour ne pas dépendre du portefeuille et des cartes pour payer, nous pouvons le faire fonctionner dans un moment d’urgence.

Il peut être l’allié parfait pour qu’à tout moment les services d’urgence puissent disposer de nos informations médicales détaillées et instantanément, ce qui peut être indispensable en cas d’accident.

Dans ce cas, on pourrait dire que notre smartphone nous a sauvé la vie ou du moins a été déterminant pour elle.

Comme il est évident nous devons être ceux qui configurent nos propres informations médicales sur notre mobile AndroidEn plus de quelle(s) personne(s) nous souhaitons appeler en cas de handicap.

Nous allons vous expliquer comment ajouter vos données médicales sur votre smartphone, c’est beaucoup plus simple que vous ne pouvez l’imaginer.

Index des contenus :

Informations médicales sur notre Android

De telles informations seront grande aide pour les services médicaux, au cas où nous ne pouvons pas répondre ou nous nous souvenons qu’ils peuvent connaître non seulement le type de sang que nous avons, mais aussi des problèmes fondamentaux tels que tout type d’alegrías, surtout s’il s’agit d’un médicament.

Pour que les informations médicales soient présentes sur notre appareil Android, nous devons les compléter nous-mêmes, nous devons donc suivre certaines étapes pour les obtenir.

Il faut bien préciser que, selon la couche de votre smartphone, il peut différer de la version pure d’Android, comme cela peut être dans le cas de Samsung, par exemple.

Nous ouvrons le Réglages de notre téléphone. Nous avons joué sur Informations sur le téléphone pour plus tard, nous allons Information d’urgence. À ce moment-là, nous devons entrer tout ce que nous jugeons nécessaire, bien que plus il y a d’informations, mieux c’est. Nous pouvons couvrir le nom, l’adresse, le groupe sanguin, les allergies, les médicaments, le donneur d’organes et les antécédents médicaux. Pour inclure ces informations, il vous suffit de cliquer sur chacune des options et de les renseigner grâce au clavier du smartphone.

Si vous avez un téléphone Samsung, l’endroit où ils mettent les données d’urgence est différent, ce qui se produit également dans d’autres marques, il est donc préférable d’utiliser le moteur de recherche dans Paramètres.

Dans les terminaux de la marque coréenne Samsung, cela se fait de cette manière :

Nous sommes entrés Contacts:. Ensuite, nous ouvrons le menu en cliquant sur les trois bandes horizontales que nous verrons dans la partie supérieure gauche. Dans Groupes nous touchons Contacts d’urgence. Maintenant, la première chose que nous allons voir est Informations médicales d’urgence, endroit que nous devons appuyer. À ce moment-là, nous pouvons entrer des informations telles que les maladies, les joies, les médicaments actuels, le groupe sanguin ou autre. A la fin, cliquez sur sauvegarder et tout sera stocké.

Consulter les informations médicales en cas d’urgence

Lorsque nous avons un accident, la manière dont les informations sont rendues visibles est très simple, ce que tout le monde devrait savoir en cas de telle situation.

En outre, les services médicaux et les services de sécurité de l’État eux-mêmes sont préparés et prévenus qu’il puisse y avoir des informations très précieuses sur le mobile Android de la personne blessée, bien que nous ne soyons pas nombreux à porter ce système complet.

Nous n’avons qu’à faire ce qui suit :

Nous glissons vers le haut sur un écran verrouillé. Nous avons joué sur Urgence, puis entrez Information d’urgence. Lorsque l’option Informations d’urgence réapparaît, nous devons la toucher à nouveau.

Conseils et guide pour acheter une montre de sport de nouvelle génération qui correspond à vos besoins et vous aide à améliorer vos objectifs sportifs.

Contacts d’urgence

Nous pouvons également établir une série de contacts, avec leurs numéros respectifs, pour être des numéros d’urgence. Si nécessaire, notre téléphone permettra à ces contacts d’être vus et appelés sans déverrouiller l’appareil, à condition que les paramètres correspondants soient activés.

Ce que nous devons faire, ce sont ces étapes, c’est pratiquement la même chose que nous avons fait pour mettre les informations médicales.

Nous ouvrons le Réglages de notre téléphone. Cliquer sur Informations sur le téléphone car alors nous entrons Information d’urgence. Ensuite, nous verrons que la première chose qui sort est Ajouter des contacts d’urgence. Ensuite, nous choisissons les contacts que nous voulons marquer comme pouvant être appelés en cas d’urgence. Le téléphone leur enverra automatiquement un SMS pour leur faire savoir que nous les avons ajoutés en tant que contact d’urgence.

mode SOS

Le mode d’urgence SOS est un système qui peut être très utile, car si nous nous sentons menacés, nous craignons pour notre sécurité ou nous avons eu un accident et nous en sommes conscients, nous pouvons alerter nos contacts d’urgence du danger dans lequel nous nous trouvons.

Il se configure très facilement en suivant ces étapes :

Nous ouvrons le Réglages De l’appareil. Nous avons joué sur Sécurité et urgences, puis appuyez sur SOS urgence. Nous devons maintenant sélectionner la configuration, c’est-à-dire appeler les services d’urgence avec ce bouton, partager les informations avec le contact d’urgence et enregistrer une vidéo d’urgence. L’option de partager des informations avec des contacts d’urgence et celle d’enregistrer une vidéo nécessiteront que nous activions à la fois les autorisations d’enregistrement et de localisation, si nous ne les avions pas déjà auparavant.

Lorsque Appuyez rapidement sur le bouton d’alimentation cinq fois ou plus en cas d’urgence, le téléphone émettra un son d’alarme élevé par défaut.

Comme vous pouvez le voir, tout ce que nous vous avons dit fait partie d’Android qui peut devenir extrêmement important le moment venu, même si j’espère que cela ne viendra jamais. Mais il faut être prudent et c’est pourquoi il est préférable de le configurer pour ce qui pourrait arriver.

C’est une partie un peu méconnue du monde Android, mais qui devrait passer au premier plan, car la configuration des données médicales sur votre mobile peut sauver des vies ou au moins être un élément important pour que personne ne soit blessé cela pourrait être irréparable.