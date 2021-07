Ajustement, look ou qualité sonore ? Voici ce que vous appréciez dans les écouteurs TWS

Chris Thomas / Autorité Android

Les vrais écouteurs sans fil existent depuis plusieurs années maintenant, mais Roger Fingas, membre de l’équipe d’Android Authority, estime que les fabricants ne se sont toujours pas concentrés sur leur maintien dans les oreilles des consommateurs. Plus précisément, Roger a souligné des produits tels que les Apple AirPods, Soundcore Liberty Air 2 et le Sony WF-1000XM4.

S’agit-il également d’une priorité absolue pour les lecteurs ou d’autres considérations telles que la qualité sonore et semblent-elles plus importantes lors de l’achat d’écouteurs ? C’est ce que nous avons demandé aux lecteurs, et voici ce que vous avez dit.

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous lors de l’achat d’écouteurs TWS ?

Résultats

Le sondage a été publié dans l’article de Roger le 18 juillet, avec plus de 2 000 votes comptés jusqu’à présent. Et c’est une course à deux chevaux ici, avec un peu moins de la moitié des utilisateurs (49,6%) disant que l’ajustement était une priorité absolue lors de l’achat de véritables écouteurs sans fil. Ceux qui accordent le plus d’importance à la qualité sonore représentaient 44,5 % de tous les répondants.

Les looks ne représentaient cependant que 3,7% des voix, et c’est un résultat plutôt intéressant à la lumière de la société naissante Rien ne se concentrant sur l’esthétique avec les écouteurs Ear 1. Nous ne savons pas si les nouveaux écouteurs pourraient amener plus de marques à se concentrer sur l’apparence, mais il est clair que nos répondants apprécient davantage l’ajustement et la qualité sonore en ce moment.

Environ 2 % des lecteurs interrogés ont voté pour l’option « autre », et les commentaires suggèrent que la durée de vie de la batterie et la qualité des appels/microphones sont également des considérations primordiales.

commentaires

TheLastBattalion : Voté pour la qualité sonore. J’ai choisi le Sony WF-1000XM3 pour l’excellente qualité sonore dont il dispose. J’ai dû acheter d’autres astuces pour réparer l’ajustement, mais cela en valait la peine. (Spinfit CP 360). À ce rythme, seul le Sony WF 1000XM4 est celui qui battre ma paire en qualité sonore et ceux-ci font du bon travail tel quel. La seule raison pour laquelle nous utilisons ces écouteurs est la qualité du son (pour les audiophiles), il est donc logique que ce soit la priorité. Cela étant dit, le confort et l’ajustement sont beaucoup plus importants que l’esthétique/l’apparence à mon avis. kld2009 : autonomie de la batterie. Mes écouteurs ont besoin de plus de 7 heures d’autonomie. veesonic : J’ai eu le Gear Icon X et le Galaxy Buds+ et les deux ont eu un bon équilibre entre l’apparence, l’ajustement et la qualité sonore ! Je n’ai pas vraiment donné une chance à d’autres marques lol. Carl Thomas : La forme est vraiment le facteur décisif pour moi. J’ai des têtes qui sonnent mieux et qui ont peut-être une meilleure apparence subjective que mes OG Galaxy Buds, mais les Buds restent les meilleures pour moi. Je veux un pop-out minimal (ils sortent toujours, mais certainement moins que tout ce que j’ai essayé, à l’exception des AirPod). Rudy™ : Qualité sonore, puis ajustement. Même si je ne les porterai toujours pas de toute façon. Je ne suis pas comme certains dans ma région qui sont tellement accros à leur téléphone qu’ils semblent porter des têtes à chaque heure d’éveil. Yheison Alexander Zarate Herre : Le point le plus important est la qualité du microphone, tous les écouteurs TW ont des problèmes avec cela. Je n’ai vu que de bonnes performances de microphones dans les produits Jabra Lamar Taylor : Fit devrait être classé n°1 car la qualité du son dépend de l’ajustement. Il existe des options pour empêcher les écouteurs de tomber et améliorer la qualité du son… essayez les embouts en mousse. J’ai acheté des embouts en mousse CharJen pour mes AirPods Pro et maintenant, ils ne tombent jamais ou n’ont plus besoin d’être ajustés pendant que je m’entraîne. Les Beats Studio Buds ont un ajustement très confortable, un son excellent et un look élégant… ils sont meilleurs que mes Galaxy Buds Pro.

Voilà pour notre dernier article sur les résultats du sondage, merci d’avoir voté et laissé un commentaire. Y a-t-il d’autres facteurs clés pour vous lorsque vous achetez de véritables écouteurs sans fil ? Faites-nous savoir ci-dessous.