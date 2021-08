Akasa : la compagnie aérienne soutenue par Rakesh Jhunjhunwala pourrait entraîner un désabonnement dans le secteur de l’aviation en Inde

in

Plus d’un an après que l’épidémie de Covid-19 a perturbé le secteur, l’industrie aéronautique indienne devrait accueillir deux nouveaux acteurs – la deuxième incarnation de Jet Airways et Akasa, soutenue par l’as de Dalal Street Rakesh Jhunjhunwala. Alors que les deux sont encore en train de finaliser des plans détaillés, leur entrée souligne l’appétit pour le segment des compagnies aériennes indiennes à un moment où les acteurs existants sont en difficulté en raison de la faible demande de voyages.

L’entrée d’Akasa

Transporteur ultra-low-cost (ULCC), Akasa est le fruit de l’as de l’investisseur Rakesh Jhunjhunwala. Avec une participation de 40 % dans la société, Jhunjhunwala prévoit de lancer Akasa d’ici avril prochain. Il a déjà recruté plusieurs vétérans de l’industrie, dont l’ancien président d’IndiGo Aditya Ghosh et l’ancien PDG de Jet Airways, Vinay Dube. Alors que Dube est susceptible de devenir PDG, Ghosh sera le candidat de Jhunjhunwala au conseil d’administration. L’investisseur injectera 35 millions de dollars et a des plans pour une flotte de 70 personnes en quatre ans. La compagnie aérienne attend le certificat de non-objection du ministère de l’Aviation civile dans les prochains jours.

L’espace aérien de l’Inde

Avec une part de marché intérieure de 54 %, la compagnie aérienne à bas prix IndiGo, exploitée par InterGlobe Aviation, est la plus grande compagnie aérienne du pays. Les sociétés d’État Air India, GoAir, Vistara et AirAsia India, soutenues par Tata, et SpiceJet sont les autres acteurs de l’industrie. GoAir, qui a récemment déposé ses papiers d’introduction en bourse, s’est rebaptisé GoFirst avec des plans pour réviser le modèle commercial et devenir un ULCC. L’espace aérien indien a fait face à de nombreux bouleversements, en grande partie en raison d’énormes pertes en 2020-21 (avril-mars) à la suite de l’épidémie de Covid-19. La situation a persisté dans le nouveau budget alors que la deuxième vague du virus a fait des ravages.

Le cabinet de conseil en aviation CAPA a déclaré dans ses perspectives pour les compagnies aériennes indiennes cet exercice que des pertes énormes et pérennes ont conduit à un piège de la dette, entraînant des moyens limités de recapitalisation pour la plupart des compagnies aériennes. L’absence de tout soutien direct du Centre et le refus des prêteurs de même restructurer la dette pourraient bientôt laisser aux bailleurs d’autre choix que de faire pression sur les compagnies aériennes défaillantes.

Y a-t-il de la place pour de nouveaux joueurs ?

La faillite et la fermeture de Jet Airways en 2019, la vente probable d’Air India et la faiblesse de plusieurs compagnies aériennes existantes ont fait craindre une consolidation des parts de marché des principaux acteurs. De plus, alors que la campagne de vaccination de l’Inde prend de l’ampleur, les experts du marché constatent un rebond dans le secteur. Jhunjhunwala a déclaré à Bloomberg TV qu’il était optimiste quant à la demande dans le secteur, ajoutant que certains acteurs incrémentiels ne s’en remettraient pas.

Le modèle ULCC

Avec le modèle ULCC, les entreprises se concentrent sur la réduction des coûts d’exploitation même en deçà des compagnies aériennes à bas prix typiques telles que SpiceJet et IndiGo. Les compagnies aériennes à bas prix dégroupent généralement certaines commodités telles que la sélection de sièges et les repas en vol qui sont normalement associées aux compagnies aériennes à service complet. Le modèle ultra-low-cost dégroupe davantage cela, comme les bagages de cabine et les bagages enregistrés. Les transporteurs à bas prix opèrent généralement avec des tarifs nettement inférieurs, mais à des coûts légèrement inférieurs à ceux d’un transporteur à service complet. Les ULCC, quant à elles, fonctionnent avec un minimum de dépenses afin d’assurer la rentabilité.

Concours d’Akasa

En tant qu’ULCC, Akasa est susceptible de s’attaquer à IndiGo, qui a subi une hémorragie à cause de la pandémie de Covid-19. Cependant, IndiGo reste relativement plus fort malgré les énormes pertes. Le directeur financier d’IndiGo, Jiten Chopra, a déclaré lors d’une conférence téléphonique après les résultats la semaine dernière que la plus grande défense de l’entreprise dans la bataille contre Covid-19 était son bilan solide, ajoutant qu’elle continuerait à se renforcer en réduisant les coûts, en améliorant les liquidités et en augmentant la capacité.

Le cabinet de conseil en aviation CAPA s’attend à une perte consolidée de 4,1 milliards de dollars pour les compagnies aériennes indiennes cet exercice, un chiffre similaire à celui de l’exercice 2021. Akasa mis à part, le retour de Jet Airways est également la clé, en particulier en raison de l’attente que les deux cibleront agressivement la part de marché des parts de marché à leurs débuts. Cependant, à quel point ils peuvent être agressifs sur les tarifs dépend également de la suppression par le Centre des restrictions sur les tarifs qui ont été imposées lors de la première levée du verrouillage.

