Aker ASA envisage d’accepter Bitcoin comme moyen de paiement; Les remarques d’Elon Musk ne changent rien

La société qui investit dans le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et les technologies vertes et qui s’intéresse à Bitcoin à long terme se concentre sur la compréhension de la manière dont Bitcoin «changera les comportements et les marchés».

Aker ASA, une société d’investissement industriel, est ouverte à l’idée d’accepter le paiement en Bitcoin, une décision opposée à Elon Musk annonçant cette semaine que Tesla n’acceptera pas BTC comme paiement pour ses achats de voitures.

«La tendance de l’utilisation de l’énergie au cours des derniers mois est insensée», a déclaré Musk à propos de l’exploitation minière de Bitcoin.

Plus tôt cette année, Oystein Olsen, gouverneur de la Banque centrale de Norvège, avait également qualifié le Bitcoin de «beaucoup trop gourmand en ressources, bien trop coûteux et, surtout, il ne préserve pas la stabilité».

Mais Aker ASA est imperturbable.

«Nous sommes curieux de connaître cette technologie», a déclaré Oyvind Eriksen, directeur général d’Aker, dans une interview. Cela comprend la compréhension de la manière dont Bitcoin «changera les modèles de comportement et les marchés dans lesquels nous sommes».

L’entreprise ne reconfigure pas encore son système de paiement, mais «les choses se passent très vite ici», a déclaré Eriksen. «Je ne suis pas étranger» à l’idée de recevoir un paiement en Bitcoin, a-t-il ajouté.

Et les derniers commentaires de Musk «n’ont rien changé», a déclaré Aker.

Fondée en 1841, la société cotée en bourse d’Oslo appartenant au milliardaire Kjell Inge Roekke détient des participations concentrées dans le pétrole et le gaz, les énergies renouvelables et les technologies vertes.

En mars, la société a annoncé qu’elle utiliserait Bitcoin comme actif de trésorerie et serait des HODLers à long terme. Roekke a également créé une société invitée par Bitcoin Seetee AS et y a injecté 500 millions de couronnes (60 millions de dollars).

«Bitcoin peut encore aller à zéro. Mais il peut aussi devenir le cœur d’une nouvelle architecture monétaire. Si tel est le cas, un bitcoin peut valoir des millions de dollars », a déclaré Roekke à l’époque. Maintenant, ils sont intéressés à accepter BTC comme paiement.

