Akhil Gogoi, militant anti-CAA emprisonné et député de Sibsagar, sort de prison

Militant emprisonné et député nouvellement élu de Sibsagar dans l’Assam, Akhil Gogoi est sorti de prison aujourd’hui après qu’un tribunal de la National Investigation Agency (NIA) l’a innocenté dans la dernière affaire pendante contre lui. L’affaire était liée à la violence contre la citoyenneté (amendement) dans l’État en décembre 2019.

Gogoi doit se rendre au domicile de l’étudiant de 17 ans Sam Stafford, décédé lors des tirs de la police lors des manifestations. Gogoi a été arrêté pour la première fois en décembre 2020 lors d’un rassemblement anti-CAA. L’affaire a ensuite été transférée à la NIA qui l’a accusé de sédition et en vertu de la loi sur les activités illégales (prévention) (UAPA). La NIA a allégué que Gogoi travaillait pour le CPI interdit (maoïste).

De nombreux cas ont été déposés contre Gogoi à travers l’État, notamment Sibsagar, Dibrugarh, Gaurisagar, Teok, Jorhat après les violences. La NIA investissait les affaires enregistrées contre lui à Chandmari et Chabua.

Le mois dernier, il a été innocenté dans toutes les affaires, y compris l’affaire Chabua. Récemment, la NIA avait déposé un acte d’accusation supplémentaire dans l’affaire Chandmari. Gogoi avait allégué un complot pour le garder derrière les barreaux.

Il a été blanchi de toutes les charges dans l’affaire Chandmari aujourd’hui. Le tribunal n’a pas jugé les témoins dignes, a déclaré l’avocat de Gogoi. Ses trois associés Dhaijya Konwar, Bitu Sonowal et Manas Konwar ont également été relaxés par le tribunal aujourd’hui.

Le 25 juin, un tribunal de la NIA lui avait accordé une libération conditionnelle de deux jours pour des raisons humanitaires lui permettant de rendre visite à sa mère et à son fils malades.

Non seulement la CAA, Gogoi a également exprimé son soutien aux droits des paysans d’Assam. Il a travaillé sur les questions de droits fonciers, les personnes affectées par les projets de grands barrages, entre autres.

Bien qu’Akhil ait formé un parti politique Raijor Dal avant les élections à l’Assemblée d’Assam, il s’est présenté en tant que candidat indépendant de Sibsagar et a gagné. Akhil Gogoi a critiqué le BJP, le RSS et le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma.

