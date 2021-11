Akhilesh Yadav pour forger une alliance avec l’oncle Shivpal Yadav ; L’allié OP Rajbhar dit qu’il soutiendra Mukhtar Ansari

Shivpal Yadav a déclaré qu’il avait exhorté Akhilesh Yadav au cours des deux dernières années à conclure une alliance ou à fusionner les deux parties. (PTI)

Le président du Parti Samajwadi et ancien ministre en chef de l’Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, a déclaré aujourd’hui que le SP travaillait à nouer une alliance avec des partis plus petits et qu’il se joindrait au parti Pragatisheel Samajwadi de son oncle Shivpal Yadav. Akhilesh a déclaré que le parti Samajwadi lui accorderait le respect qui lui est dû.

« Le parti Samajwadi s’est efforcé de nouer une alliance avec des partis plus petits. Naturellement, nous allons également forger une alliance avec le parti de l’oncle (Shivpal Singh Yadav). Le parti Samajwadi lui accordera tout son respect », a déclaré Akhilesh Yadav.

D’un autre côté, Shivpal Yadav avait également laissé entendre qu’il était prêt à s’associer à Akhilesh pour tenir le BJP à distance. S’adressant aux journalistes après s’être adressé à un rassemblement à Etah, Shivpal Yadav a déclaré qu’il avait exhorté Akhilesh Yadav au cours des deux dernières années à conclure une alliance ou à fusionner les deux partis. « Soit Netaji (Mulayam Singh Yadav) décide, soit le public décidera, nous l’accepterons. Cela fait deux ans que nous demandons à Akhilesh de nous parler, mais il n’est pas encore venu discuter avec nous », a déclaré Shivpal Yadav. Il a ajouté que si Akhilesh accepte de nous donner des sièges respectables, alors il est prêt pour une alliance ainsi que pour une fusion.

Notamment, Akhilesh Yadav avait récemment annoncé l’alliance de SP avec le parti Suheldev Bharatiya Samaj d’Om Prakash Rajbhar. Rajbhar, qui a rencontré hier le gangster devenu politicien Mukhtar Ansari dans la prison de Banda, a déclaré aujourd’hui qu’il soutiendrait Ansari où qu’il se batte. Ansari avait remporté la dernière élection sur le ticket BSP. Mais le chef du BSP, Mayawati, avait annoncé que le parti n’alignerait pas de mafia cette fois.

« J’ai une relation politique avec lui depuis 19 ans. Le BJP l’appelle Mafia, mais un tiers des députés du gouvernement de l’Uttar Pradesh sont des criminels. Il (Ansari) peut gagner les élections par ses propres moyens. Je le soutiendrai personnellement où qu’il décide de se présenter aux élections », a déclaré OP Rajbhar. Rajbhar a également déclaré que le tribunal n’avait pas encore condamné Ansari et qu’il ne pouvait pas être qualifié de criminel jusque-là.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.