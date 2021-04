Akhmadaliev a conservé son Super Championnat WBA contre son peuple

La nuit n’aurait pas pu être meilleure pour Murodjon Akhmadaliev. Le Super Champion Super Bantamweight de la World Boxing Association (WBA) a démoli son challenger en service, le Japonais Ryosuke Iwasa ce samedi pour rester avec la victoire par KO technique dans le cinquième chapitre.

Plusieurs éléments ont fait de ce combat quelque chose de spécial pour « MJ ». Son apparition à la Humo Arena, à Tachkent, signifiait son premier combat professionnel en Ouzbékistan, en plus, il était dans la première défense de ses ceintures WBA et IBF et est sorti d’une période de plus d’un an d’inactivité en raison de la pandémie. .

Le gaucher a montré sa puissance face à un adversaire avec un bon bilan comme les Japonais et le temps sans combat n’était pas un facteur contre lui. En fait, il a été très actif au combat, assez précis et très rapide pour donner une belle exposition aux 10 000 personnes qui ont assisté à la salle.

Akhmadaliev a mené l’attaque à tout moment et était supérieur sans aucune discussion. Sa façon de couper le ring et de suivre Iwasa était décisive pour être à l’aise tout au long du match et déjà à la hauteur du cinquième il lui faisait du mal facilement, alors l’arbitre a arrêté les actions.

En seulement 9 combats professionnels, Akhamadsliev s’est déjà avéré être l’un des meilleurs de la division, remportant 7 fois par KO. Pendant ce temps, le vétéran Iwasa a maintenant un record de 27 victoires, 4 défaites et 17 KO.